Пентагон подтвердил отправку «невидимок» в Европу

Американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для ознакомления с условиями действий на европейском театре военных действий, сообщили ВВС США.

Отправка стратегических бомбардировщиков в Соединенное Королевство позволит потренироваться в использовании авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в качестве передовой позиции для действий бомбардировщиков Командования ВВС США в Европе, говорится в сообщении.

«Действия бомбардировщиков с передовых позиций призваны способствовать обеспечению коллективной обороны и предоставляют США и НАТО стратегические и оперативные возможности, необходимые для сдерживания противника», - заявил заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.