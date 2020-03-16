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Пентагон подтвердил отправку «невидимок» в Европу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для ознакомления с условиями действий на европейском театре военных действий, сообщили ВВС США.

Отправка стратегических бомбардировщиков в Соединенное Королевство позволит потренироваться в использовании авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в качестве передовой позиции для действий бомбардировщиков Командования ВВС США в Европе, говорится в сообщении.

«Действия бомбардировщиков с передовых позиций призваны способствовать обеспечению коллективной обороны и предоставляют США и НАТО стратегические и оперативные возможности, необходимые для сдерживания противника», - заявил заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
NATO
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