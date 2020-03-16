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«Уралы» и «КамАЗы» превратят в броневики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные базы в Средней Азии усилят «грузовики с пушками». Специальные машины на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов» получили дополнительную защиту от пуль и осколков.

На их борту военные смогут разместить внушительный арсенал - пулеметы, автоматические гранатометы и даже противотанковые ракетные комплексы. До конца 2022 года в Таджикистане и Киргизии будет развернуто несколько подразделений, оснащенных новой техникой. Именно бронированные грузовики как нельзя лучше могут справиться с главным оружием боевиков - джипами-пикапами. Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.

Принципиальное решение об оснащении российских частей бронегрузовиками уже принято, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Первые машины поступили на авиабазу Кант в Киргизии и на 201-ю военную базу в Таджикистане. Полностью развернуть группировку новейших автомобилей планируется до конца 2022 года.

Особенно эффективны бронегрузовики против излюбленной боевой техники террористов - пикапов с установленным на них вооружением. Российские военные в Сирии называют такие машины тачанками и джихад-мобилями. Боевики монтируют в кузове этих внедорожников крупнокалиберные пулеметы, безоткатные орудия и даже пусковые установки НУРС - неуправляемых ракетных снарядов.

В условиях Ближнего Востока такие модернизированные автомобили представляют серьезную проблему для не самых передовых армий. За считаные минуты несколько появившихся на горизонте точек превращаются в группу машин, набитых головорезами, а на позиции обороняющихся обрушивается шквал огня.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Сирия
США
Таджикистан
Продукция
Шахид-мобиль
Шквал
Компании
КАМАЗ
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