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Российская газета

США закажут ракету-обманку для ПВО

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Источник изображения: rg.ru

Командование воздушных систем для ВМС США (NAVAIR) заключит контракт с Raytheon на выпуск ложной цели MALD-N. Миниатюрная крылатая ракета спроектирована так, чтобы выглядеть на экранах радаров полноценным боевым самолетом заданного типа.

Ракета-приманка имеет дальность полета порядка 900 километров и крейсерскую скорость около 0,6 Маха, пишет Jane's. При необходимости турбореактивный двигатель может разгонять MALD до 0,9 М. Системы подвески и запуска унифицированы с ракетой средней дальности "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM), применять ложную цель смогут палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II.

Размещенная в ракете аппаратура формирует для следящих за небом радаров образ летательного аппарата запрограммированного типа, вводя их в заблуждение и создавая дополнительные возможности для подавления ПВО. Стоимость и сроки исполнения контракта не разглашаются, но ранее источники издания говорили о заказе 250 MALD-N в течение 2021-2022 финансовых годов.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-18
F-35
F-35C
Super Hornet
Компании
Raytheon
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