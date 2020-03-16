WSJ: SpaceX претендует на $16 млрд государственных субсидий

По данным газеты The Wall Street Journal, Федеральная комиссия по связи США планирует в октябре провести тендер на право реализовать многомиллиардный проект

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск претендует на получение солидных государственных субсидий, предназначенных для обеспечения жителей малонаселенных районов США доступом к высокоскоростному интернету. На кону $16 млрд в течение десяти лет, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Она выяснила, что Федеральная комиссия по связи (ФКС) США планирует в октябре провести тендер на право реализовать многомиллиардный проект. Источник ассигнований - поступления в казну государства по линии налогов и сборов за использование телефонной связи. SpaceX настаивает на включении ее в состав участников тендера, так как компания уже приступила к воплощению в жизнь собственного проекта под названием Starlink, предусматривающего вывод на орбиту Земли флотилии спутников связи, предназначенных именно для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в труднодоступных районах не только США, но и других стран мира.

Согласно публикации, к тендеру допущены в основном компании-операторы связи на местах, специализирующиеся на прокладке и эксплуатации оптоволоконных кабелей. Они возражают против участия SpaceX на том основании, что детище Маска пока не доказало надежность своей технологии обеспечения высокоскоростного интернета с орбиты. С точки зрения потенциальных конкурентов, выделение субсидий этой компании представит собой существенный риск.

Судя по публикации, участники тендера "задействовали свои связи на Капитолийском холме". В Конгрессе США ведется закулисная дискуссия о том, как оказать давление на ФКС с тем, чтобы не допустить SpaceX к конкурсу. "Разразится политическая катастрофа, если Илон Маск загребет себе миллиарды государственных средств", - приводит газета выдержку из переписки по электронной почте помощника одного из законодателей. Имя его не раскрывается. "Запрет SpaceX участвовать в тендере масштаба, соответствующего возможностям ее [компании] системы, может привести к тому, что потребители в сельских районах не получат услуги наилучшего качества и возможность выбора", - цитирует издание письмо представителя компании Дэвида Голдмана.

Как поясняет The Wall Street Journal, ФКС формально не ратует за участие в тендере частных предприятий, занимающихся выводом спутников на околоземную орбиту. Они, согласно формулировкам комиссии, способны обеспечивать передачу данных со сверхмалой задержкой. Это обстоятельство снижает привлекательность их заявки на допуск к конкурсу. Как пишет газета, SpaceX активно "обивает пороги ФКС, чтобы убедить ее отказаться от такой постановки вопроса".

О проекте Starlink

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценкам компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.