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Интерфакс-АВН

Ракеты "Союз" получат швейцарские адаптеры полезной нагрузки и системы отделения

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Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Компания RUAG Space будет поставлять адаптеры полезной нагрузки и системы отделения для ракет-носителей "Союз", сообщает пресс-служба российского акционерного общества "Главкосмос Пусковые Услуги".

"АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей "Союз-2", - сообщила пресс-служба.

Договор между российским оператором коммерческих пусков ракет "Союз-2" и ведущим независимым поставщиком космической продукции на поставку адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей семейства "Союз-2" предусматривает изготовление оборудования для нескольких запусков.

Изготовленные RUAG системы отделения обеспечивают надежное закрепление спутника на ракете во время доставки в космос, а затем с высокой точностью отделяют полезные нагрузки на орбите - у компании не было ни одного сбоя.

"Системы RUAG применялись для проведения около 700 операций разделения, и каждая - со 100-процентным успехом", - заявил исполнительный вице-президент RUAG Space Питер Гуггенбах, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

RUAG Space более 30 лет является мировым лидером в области адаптеров полезной нагрузки и систем отделения, используемых на коммерческих ракетах-носителях. Модульные адаптеры производства RUAG Space изготовлены из алюминиевых или композитных материалов. Они разрабатываются с учетом потребностей заказчиков и позволяют установить большинство имеющихся на рынке спутников на любую ракету-носитель. Продукция изготавливается в Швеции, однако компания является подразделением RUAG International - швейцарской технологической группы, специализирующейся на аэрокосмических технологиях.

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Страны
Россия
Швейцария
Швеция
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН
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