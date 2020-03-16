Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Лётчики морской авиации Черноморского флота (ЧФ) приступили к пилотированию вертолёта Ка-31Р, поступившего на вооружение в прошлом году.

"В связи с существенными отличиями Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29 на Черноморском флоте разработана программа переобучения действующих экипажей вертолётов морской авиации на новый тип летательного аппарата. Мероприятия по обучению лётчиков включены в план боевой подготовки флота", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Ка-31Р - вертолёт корабельного базирования (по классификации НАТО - Helix-B). Он предназначен для круглосуточного заблаговременного обнаружения угрозы воздушного нападения на соединения кораблей, которые выполняют боевые задачи вне зоны действия самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и береговых радаров. Имеющееся на борту оборудование позволяет обнаруживать все цели, маневрирующие ниже уровня полета Ка-31Р (надводные корабли, самолёты и вертолёты, крылатые ракеты).

Согласно открытым данным, Ка-31Р оборудован комплексом ДРЛО "Око" Е-801, в составе которого есть мощная радиолокационная станция кругового обзора, выполненная на твердотельных элементах. Этот комплекс интегрирован с аппаратурой телефонных и телекодовых каналов радиосвязи, а также с аппаратурой "свой-чужой" государственного опознавания.