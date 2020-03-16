Россия и Индонезия согласовали первые совместные учения

Российские и индонезийские военные договорились о сроках и месте проведения первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения", – передает ТАСС сообщение ТОФ без уточняющих подробностей.

Переговоры рабочих групп о предстоящих маневрах проходили во Владивостоке с 10 марта. Российскую сторону представляли сотрудники отделения международного военного сотрудничества Тихоокеанского флота, индонезийскую – делегация во главе с капитаном 1-го ранга Сигитом Сантосом.

Также для гостей из Индонезии была организована культурная программа, в ходе которой они посетили музей Тихоокеанского флота, подводную лодку – музей С-56, побывали в исторических местах Владивостока.

Напомним, в ноябре Россия предложила провести военно-морские учения со странами АСЕАН.

Дмитрий Зубарев