"Будьте откровенны": Китай винит США в пандемии

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

В Китае предположили, что короновирус могли завезти в Ухань, откуда пошло его распространение, американские военнослужащие. При этом во внешнеполитическом ведомстве КНР не уточнили, каким именно образом это могло произойти. На данный момент число инфицированных превышает 131 тыс. человек, а количество жертв приближается к 5 тыс.

Коронавирус нового типа могли завезти в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, американские военные, предположил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Лицзянь прикрепил в посту видео с выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, в котором он сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружили коронавирус.

"Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом в США]! США должны все нам объяснить!" - призвал официальный представитель китайского МИД.

При этом он не уточнил, каким именно образом коронавирус мог попасть в Ухань через американских военных.

По данным South China Morning Post на 13 марта, количество зараженных коронавирусом во всем мире превышает 131 тыс. человек, причем более 80,9 тыс. из них - в Китае. В США, согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения на 12 марта, подтверждено 987 случаев заражения, 29 человек скончались. Во всем мире жертвами короновируса стали уже почти 5 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. При этом уже в середине марта газета The South China Morning Post со ссылкой на данные властей сообщила, что первый случай заражения коронавирусом в Китае обнаружили еще 17 ноября, а не в декабре.

Первым заболевшим в стране, предположительно, стал 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения, но ни одного из инфицированных власти не назвали «нулевым пациентом» - первым заболевшим.

О том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил 27 декабря, но к тому моменту в стране были заражены уже 180 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, среди которых и Россия. В РФ зарегистрированы 37 случаев заражения.

Сегодня российские власти, особенно в Москве и Подмосковье, принимают активные меры по борьбе с коронавирусом. Оперативный штаб ввел их 11 марта. На территории всех регионов страны рекомендовали сократить все массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные. Кроме того, Россия ограничила авиасообщение с Испанией, Германией, Италией и Францией, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования в Европе.

Люди, приезжающие из других стран, обязаны в течение 14 дней отбывать карантин у себя дома. Ранее этот период считался инкубационным. Но теперь исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, свидетельствует о том, что коронавирус может оставаться в организме человека значительно дольше - около пяти недель после заражения, или 37 дней. Эти сведения были получены на основе информации о пациентах, которые попали с коронавирусом в две инфекционные больницы Уханя.

Кроме того, исследование подтвердило, что чаще всего жертвами заболевания становятся люди пожилого возраста. К группе риска также отнесли людей, страдающих синдромом полиорганной недостаточности.

По словам главы специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пандемия коронавирусной инфекции в мире может пойти на спад к июню 2020 года, приводит его слова Сommercial Times.

При этом он предупредил, что все страны должны осознать опасность коронавируса и принять необходимые меры для борьбы с заболеванием. В противном случае пандемия может продлиться дольше, пояснил эксперт. Наньшань призвал страны следовать рекомендациям ВОЗ и прилагать усилия на национальном уровне.

Замедлению распространения вируса может способствовать наступление теплых месяцев. Мнение специалиста при этом основано на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры.

Кристина Сизова