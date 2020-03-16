Три бомбардировщика В-2 Spirit переброшены на авиабазу в Британии

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Командование ВВС США перебросило в Британию три стратегических бомбардировщика В-2 Spirit. Американские стратеги в четверг прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

Как пояснили в ВВС, основная задача стелс-бомбардировщиков - ознакомление с европейским театром военных действий, а также тренировки по использованию британской авиабазы в качестве передовой позиции для действий бомбардировщиков в Европе.

Действия бомбардировщиков с передовых позиций призваны способствовать обеспечению коллективной обороны и предоставляют США и НАТО стратегические и оперативные возможности, необходимые для сдерживания противника

- заявил заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.

Как следует из данных, предоставленных британскими авиационными ресурсами, на авиабазе Фэрфорд, расположенной на юге Англии, совершили посадку три B-2 Spirit. Один из них совершил трансатлантический перелет с авиабазы стратегической авиации ВВС США Уайтмен в штате Миссури. Еще два B-2 Spirit были переброшены с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах, куда они прибыли еще в понедельник.

Американский стелс-бомбардировщик В-2 Spirit построен по схеме "летающее крыло", он может нести как обычные, так и термоядерные заряды. Его создание началось в конце 1970-х годов и по мере продолжения работ расходы на реализацию проекта постоянно росли. Если первые самолеты стоили 737 миллионов долларов, после доработок эта сумма возросла до 929 миллионов. После еще одного усовершенствования в 1997 году B-2 Spirit стал стоить 2,1 миллиарда долларов за штуку.

Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21 самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.