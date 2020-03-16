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На форуме "Армия-2020" обсудят проблемы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса

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IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

ЦАМТО, 13 марта. В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2020" состоится отдельное обсуждение проблем диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

"В рамках работы форума пройдет конгресс, на котором обсудят диверсификацию ОПК России. В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов России, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Российской Федерации", – отметил А.Гончаров.

Конгресс проводится для стимулирования инновационного развития ОПК, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

"Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения", – цитирует А.Гончарова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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