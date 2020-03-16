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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" РВСН представят новейшие машины обеспечения "Технология-РВ"

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Пусковая установка ракетного комплекса РТ-2ПМ2 "Тополь-М" на Красной площади в Москве (май 2013 года)
Пусковая установка ракетного комплекса РТ-2ПМ2 "Тополь-М" на Красной площади в Москве (май 2013 года).
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЦАМТО, 13 марта. В экспозиции парка "Патриот" в Подмосковной Кубинке вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" будут показаны оборудованные по последнему слову техники средства технического обеспечения ракетного вооружения, созданные в рамках ОКР "Технология-РВ".

Справочно:

В состав "Технологии-РВ" входит подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении и машина дежурной смены охраны и обороны.

Подвижный технический пункт управления предназначен для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает прием и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше.

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ.

Машина дежурной смены охраны и обороны предназначена для организации и обеспечения охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН. В ней, наряду с типовым оборудованием, имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства, сообщает Группа информационного обеспечения РВСН.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
Проекты
АРМИ-20XX
ПГРК
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