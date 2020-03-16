Иностранным военным атташе рассказали о форуме "Армия-2020"

Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской области.

ЦАМТО, 13 марта. Представителей военно-дипломатического корпуса из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки проинформировали об особенностях проведения Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Брифинг прошел 12 марта на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковном Алабине.

На брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о форматах демонстрационной и научно-деловой программ форума и особенностях их проведения.

На брифинг также были приглашены представители 18 оборонных предприятий и организаций из 12 стран.

Справочно:

VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.