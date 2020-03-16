Войти
ЦАМТО

Иностранным военным атташе рассказали о форуме "Армия-2020"

247
0
0
Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской области
Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской области.
Источник изображения: Internet

ЦАМТО, 13 марта. Представителей военно-дипломатического корпуса из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки проинформировали об особенностях проведения Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Брифинг прошел 12 марта на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковном Алабине.

На брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о форматах демонстрационной и научно-деловой программ форума и особенностях их проведения.

На брифинг также были приглашены представители 18 оборонных предприятий и организаций из 12 стран.

Справочно:

VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
10.09.2019
"Российскому F-35B" захотели поставить "полтора двигателя"
10.07.2019
Истребители "стелс" по бросовой цене: Путин заказал 76 самолетов (Stern, Германия)
17.10.2016
"Боевая микроволновка" внесла сумятицу в ряды военных аналитиков
06.04.2016
Авиационной группе высшего пилотажа «Русские Витязи» исполняется 25 лет
26.08.2015
Что привлекает королей
10.12.2014
Китайцы заинтересовались перспективным российским танком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику