Kongsberg поставит ПКР NSM для оснащения кораблей ВМС США

ЦАМТО, 13 марта. Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace AS 9 марта объявила о подписании с американской Raytheon Missile Systems контракта на поставку ПКР NSM (Naval Strike Missiles).

Контракт подписан в рамках реализуемой ВМС США программы OTH WS (Over-The-Horizon Weapon System).

Стоимость соглашения составила 203 млн. норв. крон (20,3 млн. долл.). Контракт является реализацией опциона к рамочному соглашению, подписанному с ВМС США 31 мая 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2018 года командование авиационных систем ВМС США заключило с компанией Raytheon Missile Systems базовый контракт стоимостью 14,9 млн. долл. на поставку предназначенных для оснащения боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) ракетных систем, обеспечивающих поражение целей за пределами прямой видимости (OTH WS). Соглашение предусматривало производство и поставку начальной партии систем вооружения, включая ракеты для применения с открытых пусковых установок, системы управления огнем, системы обучения и другого сопутствующего оборудования и услуг. Контракт содержал опционы, в случае реализации которых общая стоимость программы закупки может составить 847,6 млн. долл.

Командование ВМС США стремилось закупить ПКР большой дальности для оснащения кораблей LCS в течение последнего десятилетия, проводя оценку различных вариантов. В итоге консорциум Kongsberg и Raytheon остался единственным претендентом в рамках объявленного в 2017 году тендера на поставку систем в рамках программы OTH WS. В качестве вариантов также рассматривались ПКР "Гарпун ER" компании Boeing и ракета LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) корпорации Lockheed Martin. Тем не менее, по итогам оценки они были признаны несоответствующими требованиям ВМС США.

Ранее, в августе 2016 года, Kongsberg и Raytheon подписали соглашение об организации сборки и проведении испытаний NSM на предприятии американской компании в Тусоне (шт.Аризона). Производство пусковых установок организовано на объекте Raytheon в Луисвилле (шт.Кентукки).

Основные работы (78%) в рамках контракта на поставку систем OTH WS будут выполнены на предприятиях Kongsberg в Норвегии. Raytheon поставит пусковые установки, систему управления огнем, часть компонентов ПКР и будет осуществлять завершающую сборку ракет в США. Все работы в рамках базового соглашения должны быть завершены к маю 2020 года.

Как предполагается, корабли LCS будут оборудованы двумя четырехконтейнерными пусковыми установками с ПКР NSM. Ракеты NSM также должны поступить на вооружение перспективных фрегатов FFG(X) ВМС США.