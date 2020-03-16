Скрыться от НАТО: российские подлодки прикроют буями

Российские атомные подлодки защитят буями «Бурак-М»
Методы обнаружения подводных лодок, даже самых малошумных в составе ВМФ РФ, уже доступны США и НАТО, поэтому в России разрабатываются возможности сделать их "невидимыми». Этим целям, по данным СМИ, послужат специальные буи «Бурак-М».
Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями «Бурак-М», относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.
Как пишут "Известия» со ссылкой на источники в Минобороны,
Гидроакустический буй - свободно плавающий или установленный на якоре - предназначен для излучения и/или приема и ретрансляции по радиоканалу гидроакустических сигналов.
К примеру, на самолет-разведчик подводных лодок P-8А Poseidon загружается до 120 гидроакустических буев. Буй сбрасывается с самолета, при столкновении с водой отделяются три его основных компонента: на поверхности остается радиопередатчик, кабель разматывается на установленную глубину, из корпуса спускаемого под воду устройства выдвигаются пять телескопических стрел, на каждой которых размещены по пять гидрофонов. Ультразвуковые излучатели передают сигналы, а гидрофоны слушают вернувшееся эхо. Затем полученная информация с радиопередатчика, оставшегося на поверхности моря, транслируется на борт P-8A Poseidon. Так происходит обнаружение подводных лодок. Вес буя - 7-8 кг, глубина погружения - 5-8 метров.
Радиогидроакустические буи - это основное средство поиска подводных лодок. Их использование позволяет, во-первых, установить факт наличия подводной лодки в районе, а во-вторых - классифицировать ее, определив тип, принадлежность и параметры движения.
После первичного обнаружения и классификации цели осуществляется ее локализация, которая предусматривает определение места субмарины с точностью, обеспечивающей возможность применения по ней оружия. Для этого самолет может сбросить дополнительные буи или воспользоваться магнитным обнаружителем.
«В этой связи
Для решения этой проблемы привлекаются почти все силы флота, включая корабли противолодочной обороны, минно-тральные силы, авиацию флота и средства противовоздушной обороны.
Однако современные методы обнаружения подводных лодок вероятным противником достигли таких высот, что местоположение даже самых малошумных кораблей ВМФ РФ, таких как 636.3 «Варшавянка», «Борей-А», «Ясень-М», уже не является секретом для ВМС США и НАТО.
За передвижением российских АПЛ и ДЭПЛ ведется постоянный контроль как в ближней, так и в дальней морской зоне, в том числе и подо льдом.
«Поэтому главным для нас остается не допустить уничтожения противником ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, находящихся в районах боевой службы», - подчеркнул Макиенко.
Одним из перспективных средств борьбы с противолодочными силами и средствами противника представляется именно «Бурак-М». Система может создать такие организованные помехи средствам обнаружения противника, что сделает невозможным в принципе обнаружение подводных лодок самолетами и беспилотными летательными аппаратами противника.
«Если задача обеспечения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил не решена, то ракетные подводные крейсеры стратегического назначения не могут служить оружием гарантированного возмездия и средством предотвращения ядерной войны. Они будут уничтожены в момент начала агрессии и не успеют применить собственное ядерное вооружение, так что у противника не будет причин для опасений», - добавил Константин Макиенко.
Отдел «Армия»