Скрыться от НАТО: российские подлодки прикроют буями

Российские атомные подлодки защитят буями «Бурак-М»

Методы обнаружения подводных лодок, даже самых малошумных в составе ВМФ РФ, уже доступны США и НАТО, поэтому в России разрабатываются возможности сделать их "невидимыми». Этим целям, по данным СМИ, послужат специальные буи «Бурак-М».

Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями «Бурак-М», относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.

Как пишут "Известия» со ссылкой на источники в Минобороны,

выстреливаемые из подводной лодки на поверхность моря буи «Бурак-М» после входа в режим боевой работы сделают невозможным функционирование гидроакустических буев противника, обычно сбрасываемых с самолетов, а значит - обеспечат подлодкам "невидимость».

Гидроакустический буй - свободно плавающий или установленный на якоре - предназначен для излучения и/или приема и ретрансляции по радиоканалу гидроакустических сигналов.

К примеру, на самолет-разведчик подводных лодок P-8А Poseidon загружается до 120 гидроакустических буев. Буй сбрасывается с самолета, при столкновении с водой отделяются три его основных компонента: на поверхности остается радиопередатчик, кабель разматывается на установленную глубину, из корпуса спускаемого под воду устройства выдвигаются пять телескопических стрел, на каждой которых размещены по пять гидрофонов. Ультразвуковые излучатели передают сигналы, а гидрофоны слушают вернувшееся эхо. Затем полученная информация с радиопередатчика, оставшегося на поверхности моря, транслируется на борт P-8A Poseidon. Так происходит обнаружение подводных лодок. Вес буя - 7-8 кг, глубина погружения - 5-8 метров.

Радиогидроакустические буи - это основное средство поиска подводных лодок. Их использование позволяет, во-первых, установить факт наличия подводной лодки в районе, а во-вторых - классифицировать ее, определив тип, принадлежность и параметры движения.

После первичного обнаружения и классификации цели осуществляется ее локализация, которая предусматривает определение места субмарины с точностью, обеспечивающей возможность применения по ней оружия. Для этого самолет может сбросить дополнительные буи или воспользоваться магнитным обнаружителем.

«В этой связи

одна из важнейших задач Северного или Тихоокеанского флотов - обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил (МСЯС). МСЯС, как известно, играют крайне важную роль в триаде стратегических ядерных сил России, так как исключают саму возможность обезоруживающего удара», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Для решения этой проблемы привлекаются почти все силы флота, включая корабли противолодочной обороны, минно-тральные силы, авиацию флота и средства противовоздушной обороны.

Однако современные методы обнаружения подводных лодок вероятным противником достигли таких высот, что местоположение даже самых малошумных кораблей ВМФ РФ, таких как 636.3 «Варшавянка», «Борей-А», «Ясень-М», уже не является секретом для ВМС США и НАТО.

За передвижением российских АПЛ и ДЭПЛ ведется постоянный контроль как в ближней, так и в дальней морской зоне, в том числе и подо льдом.

«Поэтому главным для нас остается не допустить уничтожения противником ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, находящихся в районах боевой службы», - подчеркнул Макиенко.

Одним из перспективных средств борьбы с противолодочными силами и средствами противника представляется именно «Бурак-М». Система может создать такие организованные помехи средствам обнаружения противника, что сделает невозможным в принципе обнаружение подводных лодок самолетами и беспилотными летательными аппаратами противника.

«Если задача обеспечения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил не решена, то ракетные подводные крейсеры стратегического назначения не могут служить оружием гарантированного возмездия и средством предотвращения ядерной войны. Они будут уничтожены в момент начала агрессии и не успеют применить собственное ядерное вооружение, так что у противника не будет причин для опасений», - добавил Константин Макиенко.

Отдел «Армия»