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Военное обозрение

В Индии назвали Армению «Силиконовой долиной СНГ» и объяснили продажу радаров SWATHI

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Источник изображения: Минобороны Армении

В индийских СМИ вышел материал об углублении сотрудничества между Индией и Арменией. Автором материала является обозреватель Адити Бхадури. Автор отмечают, что многие в Индии даже не знают, где находится Армения, но зато в Армении хорошо знают об Индии и готовы идти по пути кооперации.

В статье: «Кавказские контакты: почему сближение с Арменией очень важно для Индии» автор весьма неожиданно называет Армению «Силиконовой долиной СНГ».

Из материала в индийской прессе:

Армения считается Силиконовой долиной СНГ, является членом Евразийского экономического союза, а также имеет соглашение о партнерстве с Европейским союзом. Находясь на пороге Европы, в самом сердце Кавказа и имея границу с Ираном, геополитическое положение Армении имеет большое значение. Углубляя связи с этой страной, Индия получит всё, что может получить, и ничего не потеряет.

Автор напоминает о недавнем контракте на сумму около 40 млн долларов на поставку для нужд вооружённых сил Армении радаров SWATHI от индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и объясняет целесообразность сделки.

В статье:

Это открывает новые перспективы сотрудничества для обеих стран, а сотрудничество в области обороны всегда долгосрочное. Такие поставки помогают таким странам, как Армения, поскольку они дешевле, чем у европейских коллег. Они также открывают новые рынки для Индии и дают большой толчок отечественному оборонному производству.

В СМИ Индии особенно подчёркивают, что Ереван поддерживает позицию Нью-Дели по Кашмиру. При этом Адити Бхадури говорит, что такой поддержки Индия не дождалась от Турции. На таком фоне автор напоминает, что в годы Первой мировой войны армяне подвергались геноциду со стороны Османской империи, который нынешняя Анкара не признаёт.

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Страны
Армения
Индия
Иран
Турция
Компании
DRDO
Проекты
Евросоюз
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