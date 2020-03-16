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США выпустят «приманку» для России

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Источник изображения: Фото: US Air Force

Командование авиационных систем Военно-морских сил (ВМС) США заключит контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N), использующейся в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает Jane's.

Сроки и сумма соглашения не разглашаются, однако, по информации издания, контракт на выпуск 250 единиц MALD-N может быть заключен в 2021 и 2022 финансовых годах. Ложная цель, выступающая в качестве приманки для средств ПВО противника, может запускаться с тех же самолетов, что и ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), например, F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II.

В феврале Национальный центр контрразведки и безопасности США отнес Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею к главным противникам Соединенных Штатов.

В августе 2018 года на базе ВМС США Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии была успешно испытана ракета Miniature Air Launch Decoy — X (MALD-N).

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Куба
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-18
F-35
F-35C
Super Hornet
Компании
Raytheon
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1 комментарий
№1
16.03.2020 03:05
Интересно мнение людей, сведующих в радиолокации - возможно ли это вообще?

Сколько раз говорилось о важности определения и "хранения" радиолокационных сигнатур разных целей для систем ПВО, причем в разных ракурсах.
Если это действительно так - то непонятно, как такое можно имитировать с достаточной степенью достоверности (чтобы нельзя/очень сложно было бы увидеть разницу).

Это если даже не говорить об "обещанных в скором времени" радио-оптических локаторах.
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