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Военное обозрение

Немецкий спецназ оценит боевые «тачанки»

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Источник изображения: https://www.nexter-group.fr/

Французская компания Nexter выиграла контракт, предусматривающий поставку партии пушек P20 немецким спецназовцам.

Данное изделие создано для оснащения многофункциональной наземной техники легкого класса. В установочную партию, закупленную бундесвером, входит семь орудий. Как указывается, они подходят для установки на любую платформу с колесной формулой 4*4. 20-мм пушки в состоянии вести стрельбу как по наземным, так и по воздушным целям, оказывая огневую поддержку, в том числе при ведении городских боев, или прикрывая собственные порядки.

В качестве основного элемента выступает пушка 20M621, разработанная Nexter. Как отмечается, она отличается простотой в эксплуатации и обслуживании. Она использует боеприпасы 20x102. Бундесвер, сделав первый заказ на Р20, намерен внимательно присмотреться к данному изделию.

В последние годы во многих развитых армиях мира появляются различные типы так называемых «багги» - своеобразных аналогов боевых «тачанок», используемых противоборствующими сторонами в различных конфликтах на планете. В частности, в России их продвижением занимается глава Чечни Рамзан Кадыров. По всей видимости, пришла пора и бундесвера оценить этот тип оружия.

Источник изображения: https://www.nexter-group.fr/

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Франция
Компании
Nexter
Персоны
Рамзан Кадыров
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