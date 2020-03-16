Войти
Военное обозрение

Польский офицер оценил слабые места российского командования

290
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польские военные эксперты, в своей большей части усматривающие в России «угрозу номер один», проявляют повышенный интерес к вооруженным силам страны. Подробно их структуру описал для издания Defence24 подполковник резерва Марок Грига. В целом он достаточно позитивно оценил организацию управления войсками в РФ, указав при этом на ряд слабых мест.

Принятые русскими решения [в области соподчиненности], тем не менее не идеальны

- пишет офицер.

С его слов, ВДВ и транспортная авиация подчиняются Генштабу порознь. Как он считает, это приемлемо для мирного времени, однако в случае кризиса самолеты придется переподчинять десантникам, хотя бы временно. Это может внести путаницу в управление.

Также является универсальной организация командования, вне зависимости от состояния с безопасностью государства. Это позволяет потенциальным противникам тщательно изучить все звенья управления в мирное время, подготовившись к нанесению удара по ключевым элементам системы.

Как заявляет автор, эту задачу облегчает и стационарное размещение командной инфраструктуры, что позволяет предварительно вывести её из строя. Эту проблему Генштаб РФ пытается отчасти решить, опираясь на воздушные командные пункты Ил-96, однако следует учитывать их малочисленность и низкую эффективность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Ил-96
Похожие новости
24.07.2017
На чужих крыльях
03.08.2010
Россия хочет выйти на мировой рынок авиации
07.06.2010
Ан-148: первый год коммерческой эксплуатации
12.02.2009
Алжирские "МиГи" вернулись в российские ВВС в рекордные сроки
27.08.2007
ЖУКОВСКИЙ НЕ ТЯНЕТ НА ЛЕ БУРЖЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику