Польский офицер оценил слабые места российского командования

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Польские военные эксперты, в своей большей части усматривающие в России «угрозу номер один», проявляют повышенный интерес к вооруженным силам страны. Подробно их структуру описал для издания Defence24 подполковник резерва Марок Грига. В целом он достаточно позитивно оценил организацию управления войсками в РФ, указав при этом на ряд слабых мест.

Принятые русскими решения [в области соподчиненности], тем не менее не идеальны

- пишет офицер.

С его слов, ВДВ и транспортная авиация подчиняются Генштабу порознь. Как он считает, это приемлемо для мирного времени, однако в случае кризиса самолеты придется переподчинять десантникам, хотя бы временно. Это может внести путаницу в управление.

Также является универсальной организация командования, вне зависимости от состояния с безопасностью государства. Это позволяет потенциальным противникам тщательно изучить все звенья управления в мирное время, подготовившись к нанесению удара по ключевым элементам системы.

Как заявляет автор, эту задачу облегчает и стационарное размещение командной инфраструктуры, что позволяет предварительно вывести её из строя. Эту проблему Генштаб РФ пытается отчасти решить, опираясь на воздушные командные пункты Ил-96, однако следует учитывать их малочисленность и низкую эффективность.