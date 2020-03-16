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Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, размещенные на специализированном портале ВВС США Space-track.org.

12 февраля ступень советской ракеты «Циклон-3» взорвалась на орбите спустя 29 лет после запуска.

Тогда американские военные сообщили, что отслеживают 75 ее обломков. Свидетельств, указывающих на столкновение части ракеты с другим объектом, не обнаружено.

«Циклон-3» — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса для запуска космических аппаратов. Ее запуски проводились с 1977 по 2009 год. Разрушенная ныне ракета была запущена с космодрома Плесецк 14 августа 1991 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Циклон-3
Проекты
Плесецк
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