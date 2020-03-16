Создание центра управления кораблестроения, модернизации и ремонта ВМФ России

Как сообщило 11 марта 2020 года информационное агентство РИА Новости, Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России будет сформирован при Главном командовании ВМФ России, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Построенный для ВМФ России головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (885М; шифр "Ясень-М") в плавучем доке "Сухона" на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", Северодвинск, 2017 год (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

"В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц", - сообщил Криворучко по итогам совещания в главкомате ВМФ.

По словам замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота.

"В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления", - отметил Криворучко.

Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении.