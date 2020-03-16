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Интерфакс-АВН

Пентагон признал, что США в Ираке нанесли удар по силам шиитской группировки

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Взрыв авиабомб GBU-38
Взрыв авиабомб GBU-38 во время авиаудара в Ираке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Силы США в Ираке нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, в результате которого погибли два американских и один британский военный.

"Ранее этим вечером (в четверг - ИФ) Соединенные Штаты нанесли высокоточные оборонительные удары по объектам "Катаиб Хезболла" на всей территории Ирака. Эти удары были нацелены на пять оружейных складов, что значительно снизило их способность осуществлять в будущем нападения на силы коалиции, проводящие операцию "Непоколебимая решимость", - говорится в распространенном сообщении Пентагона.

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Страны
Великобритания
Ирак
США
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