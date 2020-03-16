Видео: ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Атлантикой

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана.

По информации Министерства обороны РФ, полеты двух ракетоносцев осуществлялись в плановом режиме в воздушном пространстве над нейтральными водами.

- Продолжительность полета превысила 15 часов. За это время экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе, - сообщили в ведомстве.

На некоторых участках маршрута Ту-160 сопровождали истребители военно-воздушных сил Норвегии и Великобритании.

В ряде британских СМИ были опубликованы фотографии "Белых лебедей". В материалах отмечается, что российские самолеты не пересекали воздушное пространство Соединенного Королевства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, днем ранее полеты в этой зоне осуществили два противолодочных самолета Ту-142. Летчики отработали навыки прохождения маршрута над безориентирной местностью и пилотирование при отсутствии наземных средств аэронавигации.

Тимур Алимов