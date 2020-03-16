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ТАСС

Источник: перенесенный запуск ракеты "Союз-СТ" с Куру планируется на 14 апреля

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Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Он должен был состояться 6 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру, который должен был состояться 6 марта, теперь запланирован на 14 апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется на 14 апреля", - сказал собеседник агентства.

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 04:33 мск 6 марта. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат" старт перенесен на сутки и может быть отложен и на более длительный срок. Затем, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск, заказчик и компания Arianespace приняли решение о замене разгонного блока и переносе старта. Предварительно было решено отложить его на первую декаду апреля.

Источник напомнил, что разгонный блок будет заменен на другой "Фрегат". Ракету "Союз-СТ" уже сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус вместе с разгонным блоком "Фрегат".

Как сообщал ранее источник ТАСС, сейчас российские специалисты работают на космодроме во Французской Гвиане в условиях профилактики заражения коронавирусом, случаи инфицирования зафиксированы в соседнем с Куру населенном пункте. По его словам, все контакты с зарубежными представителями предлагается вести с помощью телекоммуникационных технологий.

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
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