Кузовные части: южные рубежи прикроют мощные бронеавтомобили

Российские военные базы в Средней Азии усилят «грузовики с пушками». Специальные машины на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов» получили дополнительную защиту от пуль и осколков. На их борту военные смогут разместить внушительный арсенал — пулеметы, автоматические гранатометы и даже противотанковые ракетные комплексы. До конца 2022 года в Таджикистане и Киргизии будет развернуто несколько подразделений, оснащенных новой техникой. Именно бронированные грузовики как нельзя лучше могут справиться с главным оружием боевиков — джипами-пикапами. Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.

Российские военные базы в Средней Азии усилят «грузовики с пушками». Специальные машины на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов» получили дополнительную защиту от пуль и осколков. На их борту военные смогут разместить внушительный арсенал — пулеметы, автоматические гранатометы и даже противотанковые ракетные комплексы. До конца 2022 года в Таджикистане и Киргизии будет развернуто несколько подразделений, оснащенных новой техникой. Именно бронированные грузовики как нельзя лучше могут справиться с главным оружием боевиков — джипами-пикапами. Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.

Пулеметная «тачанка», все четыре колеса

Принципиальное решение об оснащении российских частей бронегрузовиками уже принято, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Первые машины поступили на авиабазу Кант в Киргизии и на 201-ю военную базу в Таджикистане. Полностью развернуть группировку новейших автомобилей планируется до конца 2022 года.

Особенно эффективны бронегрузовики против излюбленной боевой техники террористов — пикапов с установленным на них вооружением. Российские военные в Сирии называют такие машины тачанками и джихад-мобилями. Боевики монтируют в кузове этих внедорожников крупнокалиберные пулеметы, безоткатные орудия и даже пусковые установки НУРС — неуправляемых ракетных снарядов. В условиях Ближнего Востока такие модернизированные автомобили представляют серьезную проблему для не самых передовых армий. За считаные минуты несколько появившихся на горизонте точек превращаются в группу машин, набитых головорезами, а на позиции обороняющихся обрушивается шквал огня.

В Ираке и Сирии удара нескольких «тачанок» хватало, чтобы обратить в бегство блокпосты неопытных ополченцев. Именно стремительными и неожиданными атаками отрядов террористов на вооруженных внедорожниках удалось дважды захватить Пальмиру. В Ираке благодаря такой тактике боевики в июне 2014 года захватили второй по величине город Мосул, который они сделали своей «столицей».

Фотоснимки огромных колонн пикапов под черными флагами были привычным зрелищем в период наибольших успехов ИГИЛ (организация запрещена в России) в Ираке. Минобороны РФ сообщало об уничтожении в боях за сирийский город Акербат в конце 2017 года 157 пикапов террористов. Это дает представление о масштабах их использования в современных боевых действиях.

— Против «тачанки» желательно иметь такую же «тачанку», а лучше помощнее, — отметил военный историк Алексей Хлопотов. — Для боевиков характерна маневренная война, быстрые перемещения: выскочили, постреляли, отскочили и так далее. Им нужно противопоставить не менее мобильные средства, и желательно более защищенные. Проблема оснащения нашей армии бронированными грузовиками давно актуальна. У нас, к сожалению, был определенный перекос — либо совсем незащищенные машины, либо более тяжелые бронатранспортеры.

При этом защита БТР не намного сильнее, чем у бронегрузовиков, добавил эксперт. В то же время они гораздо тяжелее и дороже. А по огневой мощи такие автомобили даже превосходят легкую бронетехнику — в их кузове можно установить несколько пулеметов, автоматический гранатомет, зенитную установку или противотанковый ракетный комплекс.

Внимание на юг

В последние годы РФ серьезно усиливает группировку, прикрывающую южные рубежи. В частности, туда направляют самые мощные в мире реактивные системы залпового огня — «Торнадо-С». А авиабаза в Киргизии получит модернизированные штурмовики Су-25СМ3.

Наращивание российских сил на среднеазиатском направлении происходит на фоне роста активности экстремистов на территории Афганистана, куда переместились многие боевики после разгрома в Сирии.

Афганское направление всегда было для России актуальным, о чем, к сожалению, Москва на длительный период забыла, отметил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Боевики, которых громят в других регионах, неизбежно будут стягиваться на территорию этой страны — для них там единственная «нора», — пояснил эксперт. — Поэтому Россия сейчас уделяет пристальное внимание данному направлению. Необходимо держать мобильные и эффективные силы на случай активности экстремистов в республиках Средней Азии.

В начале недели США заявили, что начинают вывод своих войск из Афганистана. Завершить его планируется за 14 месяцев. По оценкам Пентагона, в стране всё еще осталось от 2 тыс. до 5 тыс. террористов ИГИЛ. Они контролируют несколько районов в горах. После ухода американских военных из страны и сокращения помощи местному правительству группировка боевиков может активизироваться.

Россия неоднократно высказывала опасения по поводу возможного проникновения террористов из Афганистана в Таджикистан и их последующего расползания в соседние страны.

В ноябре прошлого года на встрече лидеров государств Средней Азии распространение в регионе идеологии и сторонников ИГИЛ, а также прочих экстремистских группировок, было названо одной из основных проблем. Не менее 5 тыс. человек из этих постсоветских стран присоединились к боевикам и воевали в Сирии, Ираке и Афганистане.

Друг мой грузовик

Грузовики с установленным на них вооружением, известные также как «гантраки» (gun trucks), имеют долгую историю. Их использовали и союзники во Второй мировой войне, и армия США во Вьетнаме, и израильские части в войнах с арабскими государствами, и подразделения Советской армии в Афганистане, и ВС России в постсоветские годы.

Зачастую такие машины оборудуют по необходимости сами воюющие. Например, советские бойцы устанавливали в кузов ЗиЛ-131 или Газ-66 зенитную установку ЗУ-23-2, а борта укрепляли бревнами, мешками с песком или металлическими листами. Похожие конструкции мастерили и иррегулярные формирования в военных конфликтах на пространствах Азии и Африки.

Бывали и курьезные случаи. К примеру, в мае 2014-го боевики из так называемого батальона «Азов» в ходе зачистки в Мариуполе использовали мусоровоз с приваренными к нему стальными прутьями.

Бронеавтомобили слабее защищены, чем БМП и БТР, однако имеют перед ними ряд преимуществ. Они гораздо быстрее, если речь не идет о пересеченной местности или непролазной грязи. В степях и пустынях Средней Азии колесная техника большую часть года вполне может ездить и вне дорог. Еще одна сильная сторона автомобилей — они дешевле в производстве и эксплуатации и имеют почти вдвое больший запас хода.