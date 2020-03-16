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Вестник Мордовии

Перспективная самоходка "Коалиция-СВ" 2С35 на платформе "Армата" не нужна

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская перспективная самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" в настоящее время выполнена на базе российского основного боевого танка Т-90А.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

УБИМ

Лет 5 назад, когда этот артиллерийский комплекс бригадного звена был впервые открыто продемонстрирован, бытовало мнение, что со временем башня со 152-мм орудием будет "переустановлена" на тяжелую унифицированную платформу "Армата". На выставках даже демонстрировались модели такой модификации.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

УМЗ-Г

Однако, судя по всему, если это и произойдет, то в очень отдаленной перспективе. По крайней мере, в настоящее время приоритетным считается доводка до серийного производства основного боевого танка Т-14, тяжелой БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. О САО на "арматовской" основе давно уже ничего не слышно.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

МТУ-2020

В то же время элементы Т-90А в настоящее время использованы при создании нового минного заградителя УМЗ-Г, перспективного танкового мостоукладчика МТУ-2020 и универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

2С35

В том, что разработчики не отказываются от "девяностого", нет ничего удивительного, он более прост и, соответственно, дешёв по сравнению с "Арматой". К тому же, судя по сообщениям, в войска будут массово поступать модернизированные Т-90М. Поэтому вполне вероятно, что и "Коалиция" будет унифицирована именно с этим танком. Возможно, она получит двигатель мощностью 1130 л.с. Хотя некоторые из экспертов считают, что и нынешний 1000-сильный вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Т-15
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАЗ Группа
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