Британские истребители сопроводили бомбардировщики РФ в "зоне интересов" королевства

Пресс-секретарь британских ВВС заявил, что британские самолеты поднимаются в небо для сопровождения российских бомбардировщиков в третий раз за шесть дней

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon в четверг были подняты в воздух с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения двух бомбардировщиков Ту-160 ВКС России, которые оказались "в зоне интересов королевства". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании.

"Истребители Typhoon, находившиеся в состоянии готовности к немедленным действиям, были подняты в воздух с авиабаз Королевских ВВС Лоссимут и Конингсби. Это были рутинные действия для перехвата двух бомбардировщиков Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО - прим. ТАСС), приближавшихся к воздушному пространству Великобритании. За самолетами велось наблюдение, ни в один из моментов они не вошли в британское воздушное пространство", - заявил пресс-секретарь британских ВВС.

Он также добавил, что британские самолеты поднимаются в небо для сопровождения российских бомбардировщиков в третий раз за шесть дней, а также то, что в четверг в операции британцами был снова задействован самолет-заправщик Voyager, взлетевший с базы Бриз-Нортон.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.