Война супердержавы против заведомо слабого противника

Отражение концепции асимметричных конфликтов в военных доктринах

В современном мире асимметричность действий враждующих сторон проявляется не только на поле боя, но и в других акциях, в том числе невоенных. Главная особенность нашего времени – вооруженное противостояние великой державы и заведомо слабого противника. В 2000 году министр обороны США У. Коэн отметил существование «парадокса супердержавы», упомянув, что ни одна страна не может непосредственно бросить вызов США, но может представлять косвенную угрозу безопасности Америки посредством асимметричных военных акций. Например, это угроза применения биологического, химического или ядерного оружия. Данный аспект отразился практически во всех доктринальных и концептуальных документах США, посвященных проблемам обеспечения национальной безопасности.

Сегодня слабая сторона может осуществить преднамеренные вынужденные действия против сверхдержавы, в том числе на ее территории (террористические воздушные атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне 11.09.01). Но в военных конфликтах начала ХХI века ассиметричные действия стали применяться как слабой, так и сильной противоборствующими сторонами, нося как защитный, так и наступательный характер, являясь открытыми и скрытыми. В качестве примера можно привести подготовку и войну НАТО против Ливии в 2011 году, действия сторон в многонациональном внутригосударственном конфликте в Сирии с 2011-го по настоящее время.

Важную роль в реализации целей и задач асимметричных военных действий играет финансовая и другая поддержка слабой стороны, которая носит, как правило, скрытный характер. Как пример можно привести скрытную (финансовая, военно-техническая, инструкторско-методическая, информационная) поддержку террористических, сепаратистских сил и оппозиции со стороны различных государств. Но асимметричные методы применялись и сильной стороной – коалиционной группировкой НАТО во главе с США в ходе интервенции в Ливию. Среди них можно выделить: скоординированное применение сил специальных операций США, Великобритании, Италии и Франции до начала открытой фазы агрессии; обучение и военно-техническое обеспечение отрядов оппозиции; мощную информационно-психологическую кампанию; координацию действий сил оппозиции с действиями группировок войск (сил) коалиции США и НАТО. Причем затраты на проведение информационной кампании и полученный от нее эффект несопоставимы с общими финансовыми и ресурсными затратами на реализацию традиционных военно-силовых методов.

В ХХI веке в интересах достижения своих политических и военных целей мировые державы стали скрытно способствовать привлечению к участию в военных конфликтах так называемых негосударственных акторов войны, действия которых носят явно выраженный асимметричный характер, но при этом их координация и обеспечение тайно осуществляются государством – инициатором агрессии против государства-мишени. При этом методы их действий несколько отличаются от рассмотренных выше. Таким образом, асимметричные военные действия представляют собой совокупность традиционных и нетрадиционных форм и способов применения военной силы и невоенных мер в условиях неравенства сил и ресурсов противоборствующих сторон, технологической оснащенности войск и их ударно-боевых возможностей, направленных на использование сильных сторон противника в ущерб его действиям и на нейтрализацию его начального превосходства. После событий 09.09.01 в США в отношении международного терроризма, а также в случае опасности получения доступа к оружию массового уничтожения террористами применяется термин «асимметричные угрозы».

Такой подход вполне объясним – для любого государства невыгодно «сознаваться» в осуществлении действий, противоправных с точки зрения международного права, и факте применения военной силы, которое квалифицируется как акт агрессии против суверенного государства. Именно поэтому военно-политическое руководство США нашло прием обхода такого положения международного права – путем официальных заявлений о причислении ряда стран к «оси зла», обвинений государств в поддержке терроризма, присвоения статуса террориста отдельным государственным руководителям и др. Это влечет, как правило, со стороны США и их союзников применение военной силы против государства-«изгоя», а затем проведение в ходе политических заявлений и скрытых мероприятий целенаправленных действий по формированию оправдания применения военной силы.

Усилиями научного сообщества создана классификация асимметричных угроз и асимметричных действий, которые обусловливают необходимость учета обстоятельств (в соответствии со взглядами военных специалистов США) для обеспечения национальной безопасности государства. Причем потенциальные асимметричные действия рассматриваются в качестве одной из важных угроз национальной безопасности США.

Интерес представляют угрозы, реализация которых на различных уровнях военной иерархии может преследовать вполне определенные цели. Необходимо учитывать, что в американских боевых уставах асимметричные действия тактического уровня трактуются в основном как применение разнородных средств – вертолетов против танков, авиации против надводных кораблей и подводных лодок и т.д.

Важным представляется разделение и учет асимметричных угроз и действий на угрозы слабой и сильной сторон. Такое различие следует из своеобразия целей асимметричных действий: слабая сторона имеет цель выжить под военно-силовым натиском армии США; сильная сторона (США) преследует ограниченные цели, не затрагивающие жизненно важных интересов противника. Это основано на том, что военно-политическое руководство США убеждено, что ни одно государство в мире не способно нанести значительный ущерб населению и национальным интересам Америки на ее континентальной территории. Однако специалисты Пентагона рассматривают потенциальные асимметричные угрозы во взаимосвязи с ростом неопределенности геополитической динамики, изменениями региональной военно-политической обстановки, турбулентностью внешней и военной политики – в зависимости от периода ее прогнозирования. Чем глубже прогноз, тем он грубее, тем менее ясны источники военных и невоенных угроз, в том числе асимметричного характера. Осложняется и качественная оценка содержания, форм и способов ведения военных действий в будущем (на средне- и долгосрочную перспективу).

Данные угрозы, по мнению американских экспертов, при реализации способны нейтрализовать либо существенно ослабить военную мощь США. Это, безусловно, влияет на вероятность реализации асимметричных угроз и усиливает степень опасности для США потерпеть поражение в современных конфликтах. Под ударами оказываются их политическая система, экономика, население и вооруженные силы. Причем к высшей степени вероятности реализации таких угроз американские эксперты относят действия потенциальных противников в киберпространстве. Это нашло отражение в доктринальных документах по обеспечению нацбезопасности США. Кроме того, особые опасения вызывают угрозы, создаваемые вероятным противником, для важных объектов инфраструктуры на континентальной территории США.

При развитии кризиса уязвимыми в системе стратегического применения Армии США, особенно в отдаленном регионе, считаются средства, обеспечивающие масштабную переброску войск (сил) на ТВД, а также элементы гражданской транспортной морской и воздушной инфраструктуры.

Исследования позволили определить относительную вероятность реализации потенциальных асимметричных угроз национальной безопасности США на различных этапах кризиса. При этом американские эксперты разделяют асимметричные угрозы, создаваемые государственными и негосударственными акторами геополитической и региональной обстановки.

Наибольшая вероятность реализации асимметричных угроз, представляющих вызовы для нацбезопасности США, ожидается в следующих периодах кризисной обстановки: обострение военно-политической обстановки; принятие решения о применении ВС США в конфликте; осуществление стратегических перебросок группировок войск (сил) на ТВД, их развертывание для ведения боевых действий; ведение военных действий в районе конфликта.

В мирное время наибольшую угрозу для США представляют негосударственные акторы, а асимметричные угрозы со стороны других государств с большей долей вероятности могут быть реализованы в информационно-психологической сфере и киберпространстве.

Таким образом, в условиях мирного времени наибольшими угрозами, имеющими асимметричный характер, для нацбезопасности США являются: информационно-психологическое воздействие на военно-политическое руководство страны, население, командование и личный состав Армии США; террористические действия, исходящие от одиночек-смертников и совершаемые международными террористическими организациями; деятельность транснациональной организованной преступности; противоправная деятельность международных сообществ хакеров в киберпространстве.

Наибольшую угрозу в условиях военного времени для США представляют государства, обладающие ядерным оружием, вероятность применения которого на завершающей стадии военного конфликта может создать условия для смены политического устройства и территориальной целостности; диверсионные действия сил специальных операций, частных военных компаний, паравоенных формирований, образовавшихся вокруг национальных (этнических, религиозных) лидеров; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы регулярных войск и иррегулярных формирований противника в противоборстве с превосходящими по боевой мощи группировками войск (сил) США.

Получается, что гарантий победы в войне против слабого противника сегодня фактически не существует.

Александр Селиванов

Александр Алексеевич Селиванов – полковник, доктор военных наук, доцент; Сергей Васильевич Чварков – генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор.