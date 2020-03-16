Дело Crypto только начинается

Швейцария задумалась о сохранении статуса главной нейтральной страны

Штаб-квартира Crypto AG, именно здесь создаются знаменитые шифровальные системы. Фото Reuters

Более полувека страны всего мира закупали шифровальное оборудование у единственной компании, которая обеспечивала секретность переписки их разведчиков, военных и дипломатов. Эта компания находилась в швейцарском кантоне Цуг и именовалась Crypto AG. Все это время Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рамках совместного проекта осуществляли слежку за более чем сотней государств. Согласно сообщениям, среди стран, подвергавшихся слежке, были и государства ЕС, такие как Италия, Португалия, Испания и Ирландия, партнеры США по НАТО, латиноамериканские страны, а также Иран, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия.

Тайная операция по сбору разведданных первоначально носила кодовое название «Тезаурус», а затем была изменена на «Рубикон». Crypto AG фигурировала в ней под именем «Минерва». Эта операция считается одной из самых дерзких в истории ЦРУ.

Crypto AG добилась первого успеха, получив контракт на изготовление шифровальных машин для американской армии во время Второй мировой войны (ВМВ). Компания очень долгое время являлась неоспоримым лидером на мировом рынке шифровального оборудования, в том числе по продаже машины CX52, которая после ВМВ считалась особенно мощной в криптографии.

Она на долгие десятилетия стала ведущим производителем устройств для шифрования, переходила от механических устройств к электрическим, а потом стала их строить на кремниевых микросхемах и компьютерном программном обеспечении.

«РУБИКОН» И «МИНЕРВА»

В 1970 году западногерманская разведка BND и ЦРУ заключили секретное соглашение и на паях купили Crypto AG, заплатив по 8,5 млн долл. В целях маскировки компания управлялась инвестиционным фондом в Лихтенштейне.

Но ни один из клиентов Crypto не знал, что ее тайным владельцем являются ЦРУ и BMD. Специалисты этих ведомств переделывали шифровальные устройства компании таким образом, что могли с легкостью взламывать коды, использовавшиеся различными странами при отправке шифровок.

О действовавшем на протяжении десятилетий соглашении, которое стало одним из наиболее тщательно охраняемых секретов холодной войны, рассказывается в обширных секретных материалах ЦРУ об этой операции, которые удалось получить газете Washington Post и немецкой общественной телекомпании ZDF.

«Это был разведывательный успех века. Иностранные государства платили немалые деньги США и Западной Германии за то, чтобы их самую секретную переписку читали как минимум две страны (а иногда пять или шесть)», – отмечается в материалах ЦРУ.

Начиная с 1970 года ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ), занимавшееся дешифровкой, контролировали почти все аспекты деятельности компании Crypto. Они вместе с немецкими партнерами участвовали в принятии кадровых решений, конструировали ее технику, вскрывали алгоритмы и давали указания, кому что продавать.

Американские и западногерманские разведчики следили за иранскими муллами во время захвата заложников в 1979 году, передавали Британии разведывательную информацию об аргентинских ВС во время войны за Фолкленды, отслеживали заказные убийства южноамериканских диктаторов и даже перехватили переговоры ливийских руководителей, поздравлявших друг друга с успешным взрывом берлинской дискотеки в 1986 году.

У программы были свои недостатки. Главные противники Америки, в том числе Советский Союз и Китай, никогда не покупали технику Crypto. Они вполне обоснованно подозревали компанию в связях с Западом, и это защитило их шифровальные службы, хотя история ЦРУ свидетельствует о том, что американские шпионы многое узнали, следя за контактами других стран с Москвой и Пекином.

А еще были бреши в системе безопасности, навлекшие серьезные подозрения на Crypto. Опубликованные в 1970-х годах документы рассказали об обширной и изобличающей переписке между АНБ и основателем Crypto. У иностранных государств возникали подозрения из-за беспечных заявлений государственных деятелей, в том числе президента Рональда Рейгана. А в 1992 году в Иране был арестован торговый агент Crypto, понятия не имевший о том, что он продает переделанное оборудование. В материалах ЦРУ сообщается, что это вызвало катастрофическую огласку.

Но об истинных масштабах сотрудничества компании с ЦРУ и немецкими разведчиками до сих пор никто ничего не говорил.

Руководство BND посчитало, что риск разоблачения слишком велик, и в 1993 году, спустя несколько лет после воссоединения Германии, решило выйти из Crypto AG и продать ЦРУ свою долю, так как эта операция стала для спецслужбы слишком опасной.

ЦРУ выкупило немецкую долю и продолжило свою работу, выжимая с помощью аппаратуры Crypto все тайны вплоть до 2018 года, когда управление продало принадлежавшие ему активы компании.

К тому времени позиции Crypto на международном рынке безопасности несколько ослабли по причине широкого распространения онлайнового кодирования. Если раньше устойчивое шифрование было компетенцией государств и крупных корпораций, то сейчас оно получило такое же распространение, как приложения на смартфонах.

Журналисты Washington Post и ZDF познакомились с закрытыми материалами ЦРУ и BND, а также побеседовали с действующими и бывшими сотрудниками обеих разведок и с работниками Crypto. Многие из них дали анонимные свидетельства.

Истории ЦРУ и BND весьма разнообразны и объемны. Секретные разведывательные документы периодически рассекречивают и делают достоянием гласности. Но это был исключительно редкий и даже беспрецедентный случай, когда появилась возможность познакомиться с достоверной, полученной из первоисточника историей всей тайной операции целиком. Редакции WP удалось прочесть все документы, однако предоставивший их источник настоял на публикации только отдельных выдержек из них.

ЦРУ и BND от комментариев отказались, хотя американские и немецкие представители не стали оспаривать подлинность документов. Первым материалом стал 96-страничный отчет об операции, составленный в 2004 году Центром изучения разведки, внутренним историческим подразделением ЦРУ. Второй материал – это устная история, составленная в 2008 году немецкими разведчиками.

Эти параллельные истории повествуют о трениях между партнерами из-за денег, власти и этических соображений. Западных немцев часто изумлял тот энтузиазм, с которым американские шпионы следили за своими союзниками.

Но обе стороны заявили, что операция оказалась чрезвычайно успешной, превзойдя их самые смелые прогнозы и ожидания. Иногда, в том числе в 1980-х годах, на долю Crypto приходилось примерно 40% дипломатических шифротелеграмм и прочей переписки иностранных государств, расшифрованных и проанализированных криптоаналитиками АНБ.

Все это время компания получала миллионные прибыли, которые ЦРУ и БНД делили между собой и тратили на другие операции.

Продукция Crypto до сих пор используется в нескольких странах мира, а ее оранжево-белый знак по-прежнему можно увидеть над штаб-квартирой, расположенной возле швейцарского города Цуг. Но сама компания была ликвидирована в 2018 году акционерами, личность которых установить невозможно, так как они были надежно защищены запутанными законами Лихтенштейна.

Большую часть активов Crypto приобрели две компании. Первая, «СайУан Секьюрити» (CyOne Security), сейчас продает системы безопасности исключительно властям Швейцарии. Вторая, «Крипто Интернешнл» (Crypto International), получила бренд ликвидированной фирмы и ее международный бизнес. Обе настаивают на том, что никаких связей с разведывательными службами у них нет и что они ничего не знали о принадлежности Crypto ЦРУ.

У «СайУан Секьюрити» более существенные связи с распущенной Crypto, в том числе потому что генеральный директор новой компании занимал такую же должность в Crypto почти 20 лет и все это время частью ее акций владело ЦРУ.

Представитель «СайУан Секьюрити» отказался обсуждать историю Crypto, однако заявил, что у новой фирмы «нет никаких связей с иностранными разведывательными службами».

Андреас Линде (Andreas Linde), в настоящее время возглавляющий компанию «Крипто Интернешнл», которой принадлежат права на продукцию и международный бизнес Crypto, сказал, что не знал о связях компании с ЦРУ и BND, пока не ознакомился с фактами из этой статьи. «У нас в «Крипто Интернешнл» никогда не было никаких отношений с ЦРУ и BND. Можете меня процитировать. Если сказанное вами правда, то я чувствую себя преданным, моя семья чувствует себя преданной, и у меня такое ощущение, что и многие наши сотрудники и клиенты почувствуют себя преданными», – заявил Линде.

В феврале швейцарское правительство отозвало экспортную лицензию «Крипто Интернешнл». Любопытен и момент, выбранный швейцарскими властями для принятия такого решения. Документы ЦРУ и BND указывают на то, что швейцарские официальные лица на протяжении десятилетий знали о связях Crypto с разведывательными службами США и Германии, однако вмешались лишь после того, как стало ясно, что СМИ собираются предать огласке схему их сотрудничества.

ШВЕЙЦАРИЯ ТЕРЯЕТ СТАТУС «ЗАПАДНОГО НЕЙТРАЛА»

В Швейцарии история с Crypto AG, которую подхватили и раскрутили прежде всего леволиберальные СМИ, только начинается, тем более что некоторые из ее участников до сих пор являются высокопоставленными чиновниками на швейцарской госслужбе. Таков, например, бывший руководитель швейцарской разведки (NDB) Маркус Зайлер (Markus Seiler), который в настоящее время занимает должность генерального секретаря Федерального департамента МИД Швейцарии.

В связи с этим вновь встает вопрос о нейтралитете Швейцарии, о том, насколько вообще возможно быть вне глобальных событий. Нейтралитет Швейцарии является правовым статусом, признанным на международном уровне и по-прежнему составляющим основу национальной идентичности подавляющего большинства швейцарцев. Этот факт подтверждает и последнее ежегодное исследование, регулярно проводимое Центром исследований проблем в области безопасности при Высшей технической школе Цюриха (Center for Security Studies CSS der ETH Zürich).

По итогам исследования его авторы сделали вывод, что «приверженность идеалам нейтралитета по-прежнему находится в Швейцарии на высоком уровне. Респонденты почти единодушно (96%) высказались в поддержку сохранения нейтралитета.

На международном же уровне, особенно во время холодной войны, большинство государств мира знало, что нейтральная Швейцария остается частью Запада, противостоящего советской военной угрозе и государственному тоталитаризму СССР. «Защита свободного мира», на необходимость которой постоянно указывали США, была не просто пустой фразой. Что касается Швейцарии, то тогда она отвергала «советскую систему» особенно активно и убежденно. К нынешнему российскому режиму она относится куда более снисходительно.

Реальное превращение нейтральной Швейцарии в «западного нейтрала» произошло 23 июля 1951 года, ее правительство согласилось подписать так называемое Соглашение Хотца-Линдера, в соответствии с которым Швейцария брала на себя перед США обязательство не поставлять странам Восточного блока военные материалы и товары двойного назначения. Одна из причин такой «податливости» Швейцарии по отношению к США заключалась в том, что американский рынок был основным рынком сбыта продукции швейцарской часовой индустрии. Признавая необходимость этого соглашения, Берн ожидал, что Вашингтон положительно откликнется на этот жест доброй воли и не станет чинить дополнительных препятствий импорту швейцарских часов в США. Надежды не оправдались. Вашингтон все равно значительно повысил ввозные пошлины.

Бывший дипломат и высокопоставленный чиновник МИД Швейцарии Жорж Мартен (Georges Martin) в одном из своих выступлений подчеркнул, что Конфедерация всегда поддерживала три вида внешних связей: отношения в области безопасности, экономические связи и политические отношения.

Однако масштабы манипуляций, совершавшихся с шифровальными аппаратами Crypto AG под прикрытием швейцарского нейтралитета, выходят далеко за рамки обычного хода событий в те годы. «Мы не можем все свалить на холодную войну, потому что данная операция, которая затронула десятки стран, продолжалась еще довольно долго даже после падения Берлинской стены. И лучший способ ограничить ущерб, нанесенный нашим авторитету и репутации, – это добраться до сути дела сейчас и вывести всё и всех на чистую воду», – заявил Мартен.

Сегодня роль, которую играла Швейцария во время холодной войны, вполне могут играть и другие страны, в том числе такие члены НАТО, как Норвегия. Жорж Мартен согласен с такой оценкой. Он заметил, что такого развития событий никто даже представить не мог и они стали полнейшей неожиданностью. «Сегодня нам намного труднее найти свою позицию в чрезвычайно нестабильных международных отношениях», – заявил Мартен.

Как отмечает швейцарский историк Ханс-Ульрих Йост (Hans-Ulrich Jost), «Швейцария утратила авторитет игрока, чьим главным приоритетом является нейтралитет. Кроме того, она зависит от ЕС, международные позиции которого также стали куда более слабыми». По словам историка, в настоящее время Швейцария колеблется между двумя вариантами своей будущей внешней политики: «Она может попытаться снова укрепиться на международной арене при помощи США. Недаром Берн сейчас находится в поиске приемлемого варианта текста Соглашения о свободной торговле с США. Но у Швейцарии элементарно не хватает веса, чтобы играть в эту игру. Одних финансов тут мало.

С другой стороны, Берн практически вынужден тесно сотрудничать с ЕС в целях обеспечения своей повседневной безопасности, в том числе и в части оперативных отношений с внешним миром. Однако какой-то многообещающей перспективой на будущее такой формат тоже не обладает, поскольку ЕС, похоже, сам пока не в состоянии объединить усилия и, «взяв себя в руки», начать действовать в качестве мощного глобального игрока». Так что пока Швейцарии не остается ничего иного, как призадуматься над африканской поговоркой, процитированной Мартеном: «Когда слоны в саванне ведут войну или занимаются любовью, жизнь для мышей становится очень опасной».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»