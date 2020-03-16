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Независимое военное обозрение

Три миротворческие миссии в Сомали

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В Сомали под эгидой ООН в настоящее время действуют три миссии. Фото со страницы миссии ООН в Сомали в Flickr
В Сомали под эгидой ООН в настоящее время действуют три миссии. Фото со страницы миссии ООН в Сомали в Flickr.

Ближайшие два года будут решающими

Совет Безопасности и Секретариат ООН в 2019 году 12 раз рассматривали вопрос по Сомали, используя широкий круг инструментария: заседания, доклады, брифинги, консультации, выезды на места, заявления председателя, резолюции.

В 2020 году эволюция миротворчества в отношении Сомали продолжается. В составе СБ в настоящее время находятся три страны от Африки: Нигер, Тунис и Южная Африка.

В 2020 году намечаются следующие мероприятия.

В феврале Совет Безопасности проводит брифинг и консультации по последнему докладу ГС о Миссии ООН по оказанию помощи в Сомали (МООНСОМ) и ситуации в Сомали. Проводились консультации с председателем комитета по санкциям. Мандат МООНСОМ истекает 31 марта, а разрешение на действие Миссии АС в Сомали (АМИСОМ) заканчивается 31 мая. Срок действия режима санкций в СБ истекает 15 ноября 2020 года.

АФРИКАНСКИЙ РОГ

Мало кто знает, что в Сомали под эгидой ООН в настоящее время действует три миссии (приводим английские аббревиатуры, в скобках дано количество женского персонала):

UNSOM – 648 (93): военнослужащие – 625 (86), военные эксперты – 8 (2), полицейские – 15 (5). В миссии участвует 14 стран: Уганда направила 625 человек, числятся 8 экспертов и 15 полицейских. Военнослужащие охраняют миссию.

UNSOS – 16 (3): контингент от Великобритании – 10, военные эксперты – 6 (2) от Мавритании, Сьерра-Леоне, Кении, Ганы, Уганды, Пакистана.

Миссия осуществляет МТО всех миротворцев и военнослужащих национальной армии (тех, кому положено логистическое обеспечение).

AMISOM – поставляют контингенты: Уганда – 6223, Бурунди – 5432, Эфиопия – 4395, Кения – 3664, Джибути – 960.

Общее количество военнослужащих около 20 тыс. СБ ООН решил сократить военнослужащих на 1 тыс.

В трех миссиях находятся 603 международных и 1367 национальных сотрудников.

Сайты трех миссий оформлены на английском и сомалийском языках.

Обратим внимание на запись счетчика населения Сомали: 1.008 059. Перемещенные лица насчитывают 2,6 млн человек.

Первые две миссии относятся к Департаменту по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ), однако военный компонент выделяет Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ). Военный компонент для АМИСОМ выделяют страны Африканского союза. Неоценимую помощь оказывает Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), используются 42 собаки для обнаружения взрывчатых веществ.

Необходимо упомянуть и предыдущие миссии ООН в Сомали, которые завершились неудачно: Операция ООН в Сомали (ЮНОСОМ I) – (апрель 1992 – март 1993) и Операция ООН в Сомали (ЮНОСОМ II) – (март 1993 – март 1995).

Президентом страны является Мохамед Абдуллахи Мохамед.

КОМАНДИРЫ И НАЧАЛЬНИКИ

Как и в армии, миротворческая деятельность в ООН имеет единую централизованную структуру, в которую входят СБ и ГС ООН. Региональные миротворческие миссии также утверждает СБ (легитимизация – признание).

Руководит миссией ЮНСОМ Джеймс Свон (США).

В мае 2019 года он назначен специальным представителем и главой Миссии ООН по содействию Сомали. Свон является опытным дипломатом с длинной международной карьерой в правительстве США. Он провел большую часть своей профессиональной деятельности в африканских странах, сталкиваясь со сложными политическими преобразованиями. Был послом в ДРК и Джибути, специальным представителем США по Сомали. Имеет степень магистра в области безопасности.

Миссия развернула отделения в шести городах Сомали, занимается широким кругом полномочий – от Конституции до выборов.

Миссией АНИСОМ руководит Франсиско Мадейра, а военным компонентом командует генерал: в начале февраля 2019 года генерал-лейтенант Тигабу Йилма Вондимхунегн из Эфиопии вступил в должность командующего АМИСОМ

Генерал Тигабу имеет 34-летний опыт работы в армии и служил в национальных силах обороны Эфиопии в нескольких качествах, в том числе был командиром дивизии, бригады, батальона и роты.

До нового назначения он работал в качестве члена Совета обороны и начальника Главного управления МТО. Имеет степень магистра делового администрирования, степень в области лидерства и военной науки и диплом юриста.

Примечательно, что военнослужащие данной миссии не носят голубых беретов ООН, а используют зеленые головные уборы, нарукавные повязки с эмблемой АС и шарфы.

В настоящее время военный компонент миссии состоит из войск, привлеченных из Уганды, Бурунди, Джибути, Кении и Эфиопии, которые развернуты в шести секторах, охватывающих юг и центр Сомали. Впервые развернутый в марте 2007 года, военный компонент АМИСОМ сыграл важную роль в оказании помощи сомалийским национальным силам безопасности. Миссию можно назвать фронтовой: ведет бои с группировкой «Аш-Шабаб» – «Движение молодых моджахедов» (от 4 до 7 тыс. комбатантов). Изучение опыта боевых действий миссии имеет важное значение. По делам миссия приближается к полноценной миротворческой миссии ООН. Количество вертолетов планируется довести до семи.

Следующей миссией ЮНСОС руководит гражданское лицо.

В 2015 году СБ ООН создал отделения по поддержке в Сомали (ЮНСОС) для оказания помощи размещенным там войскам стран – членов Африканского союза и миротворческим силам ООН, а также национальной армии Сомали.

Г-жа Лиза Филипетто (Австралия) в феврале 2018 года назначена руководителем миссии.

Имеет большой опыт работы за границей: была послом в Эфиопии, Джибути, Бурунди, Камбодже. Генеральным консулом во Вьетнаме, Ирландии и Брунее.

Г-жа Филипетто имеет степень магистра в области международных отношений, а также степень бакалавра экономики и в области азиатских исследований. Она также является выпускницей Австралийского института директоров компаний.

Приведем выдержку из письма ГС ООН от 5 февраля 2018 года как пример эпистолярного стиля: «Имею честь затронуть вопрос об Отделении ООН по поддержке в Сомали (ЮНСОС), которое было учреждено СБ в его резолюции 2245 (2015).

По итогам обычных консультаций хотел бы сообщить Вам о своем намерении назначить главой ЮНСОС Лизу Филипетто (Австралия)».

К списку миротворческих дипломатов можно добавить и специального посланника генерального секретаря по Африканскому Рогу Парфе Онанга-Аньянга (Южная Африка).

К странам Африканского Рога относятся Сомали, Джибути, Эритрея, Эфиопия (население около 115 млн человек).

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

В последней резолюции СБ вделал вывод: «Ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для международного мира и безопасности, необходимо действовать на основании главы VII Устава ООН и в координации с АМИСОМ, ЮНСОС и МООНСОМ, в том числе для обеспечения проведения в 2020–2021 годах всеохватных, мирных, свободных и справедливых выборов по принципу «один человек – один голос».

Дальнейшие намерения: держать в поле зрения вопрос о конфигурации АМИСОМ, до 31 января 2021 года провести независимую оценку, с тем чтобы представить предложения относительно вариантов международного присутствия в Сомали после 2021 года, включая роль ООН, АС и международных партнеров.

13 февраля опубликован доклад ГС на 22 страницах о ситуации в стране. Рекомендация: «Продлить мандат АМИСОМ еще на 12 месяцев». Актуален лозунг – «Все на выборы».

24 февраля 2020 года СБ провел брифинг и консультации по Сомали. Брифинг можно было слушать в режиме реального времени. Через полчаса выступление представителя РФ было размещено в интернете. Он отметил, что «АМИСОМ остается исключительно важной составляющей противодействия «Аш-Шабаб». Международному сообществу следует и далее предпринимать меры по повышению боеготовности подразделений афромиротворцев и сомалийской национальной армии». Не было учтено предложение РФ о включении в повестку дня самодельных взрывных устройств (СВУ): «Полагаем, что вопросы СВУ заслуживают не меньшего внимания, чем другие рассматриваемые сегодня аспекты развития ситуации в Сомали».

Большой интерес вызвал доклад директора СИПРИ Дэна Смита (Швеция) о влиянии климата на положение в Сомали. Все выступающие упоминали: группировку «Аш-Шабаб», выборы, наводнение, засуху, саранчу, диалог. Считается, что 2020 и 2021 годы должны стать переломными.

Удивительно, но на заседании СБ никто не упомянул сообщение, появившееся 19 февраля 2020 года: «Африканское командование США в Африке нанесло точечный авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» в районе Вадажир в Сомали». Подчеркивается, что это сделано с согласия правительства Сомали.

ВОСПОМИНАНИЯ О СОМАЛИЙЦАХ

После трехлетнего пребывания в Египте с 1968 по 1971 год автор данных строк проходил службу в отделении переводчиков ВИИЯ. Выполняли мы внезапно возникающие задачи. Однажды летом 1972 года меня вызвали в управление ГШ и поручили на военном аэродроме Чкаловский встретить больного сомалийского капитана.

По словам сомалийского летчика-капитана, на его дом напали грабители, один из ударов пришелся выше бедра, и ногу парализовало. Ходил он с помощью костылей.

А в это время на другом участке ТВД происходили неблагоприятные события. А именно – президент Египта Анвар Садат неожиданно выслал из страны наших военных советников. Началась срочная эвакуация советников и их семей из Египта.

В СССР летом занятия в военных академиях закончились. Наш самолет улетел в Сомали и доставил туда группу слушателей военных академий, а на обратном пути, прихватив больного капитана, приземлился в Каире, взял советников и их семьи и направился в Москву.

На аэродроме Чкаловский собралась дюжина генералов всех родов войск и даже два адмирала. Встреча и прием советников были необычными, даже торжественными. После выхода из самолета советники выстроились в одну шеренгу. Старший советник отдал рапорт московскому начальнику и доложил о выполнении задания. Произносились речи о выполнении интернационального долга. Женщины тоже выстроились в шеренгу. Солдатики вручили женщинам гвоздики. Выглядело это очень эффектно.

Встреча, как говорится, была организована на государственном уровне. В ангаре была установлена телефонная связь, работали почта и телеграф, был развернут медпункт, расставлены койки и диваны для отдыха. Все напоминало зал для депутатов и VIP.

Я же скромно встретил сомалийского капитана, оформил паспортный и таможенный контроль. Затем отвез его в гостиницу Министерства обороны на Мосфильмовской улице. На следующий день я посадил капитана на поезд, уходивший с Курского вокзала в Крым. Он поехал в город Саки на лечение. Вручил я ему карту Крыма и «Русско-итальянский разговорник». Неожиданно летом 1973 года я поехал в санаторий в город Саки. В санатории спросил у медперсонала о сомалийском капитане. Мне сказали, что он выздоровел, сначала двигался с палочкой, а затем ходил самостоятельно.

А в это время в клубе санатория по телевидению целую неделю шел фильм про Штирлица – «Семнадцать мгновений весны».

Осенью 1973 года я провел в ВИИЯ всего лишь одно занятие по итальянскому языку с советниками, которые готовились в командировку в Сомали, так как через три дня был направлен в миротворческую миссию ООН в Египте.

Вспоминаю, что существовал Спортивный комитет дружественных армий – международный спортивный союз, участниками которого являлись организации физической культуры и спорта вооруженных сил социалистических стран и нескольких дружественных им стран (СКДА).

На соревнование в СССР приехали и бегуны из Сомали.

В ЦСКА группу сопровождал спринтер Борис Сергеевич Токарев (1927–2002), он выступал на первой Олимпиаде, в которой приняла участие команда Советского Союза (1952). Личный рекорд на 100 м – 10,3 сек. (1956).

Очень тепло он отзывался о знаменитом стайере Владимире Куце (1927–1975).

Сомалийцам показали тренировку хоккеистов, которую проводил Всеволод Бобров. На тренировку прибыл и веселый Валерий Харламов.

Сомалийцев отправили на соревнования в Одессу, они там выступили скромно.

В Москве гости посетили спортивный комитет МО, ЦК ВЛКСМ и Московское высшее общевойсковое командное училище, где в спортивном зале лучшим спортсменам были вручены сомалийские значки.

Через несколько лет группа художников студии им. М.Д. Грекова посетила Сомали, привезла более 30 картин и организовала выставку в ЦДСА.

На выставке был и портрет руководителя спортивной группы из Сомали, который еще раньше окончил в Ленинграде… Академию тыла и транспорта!

Говорят, что «судьба большую в жизни роль играет и от судьбы далеко не уйдешь». Кадровики три раза готовили на меня бумаги на командировку в Сомали, но загадочный голос подсказывал «В Египте будь! ».


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

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