Асимметрия в военном деле

В наше время высокотехнологичные армии в открытом противостоянии воюют только с заведомо слабым противником. Фото с сайта www.af.mil.

Залог успеха, или Длинный путь к победе в лабиринте локальных сражений

Война как явление занимает лучшие умы человечества уже не одно тысячелетие. И, несмотря на это, по мере развития общества, появления новых технологий, новых материалов, новых средств производства между различными субъектами общественной жизни возникают противоречия. Некоторые из этих противоречий при обострении требуют своего разрешения. Параллельно с наличием и обострением противоречий происходят изменения в обществе, которые неразрывно связаны с изменением массового сознания людей, в совокупности формирующих общество. При достижении точки кипения в сознании субъектов их чувства и настроения находят выхлоп в попытках что-то изменить в обществе. Когда такие противоречия возникают между государствами или какими любыми другими акторами, имеющими вес в обществе, и они достигают состояния опасности, то в зависимости от сферы приложения общество подходит к состоянию войны. Как следствие, устранение такого явления, как война, напрямую зависит от консолидированной воли общества к миру, которой в силу различных фактов действительности, увы, не прибавляется.

Стремление к миру в обществе не добавляет и такая, казалось бы, на первый взгляд абсолютно мирная сфера, как информационная. Необходимо отметить, что по мере развития информационных технологий (ИТ) и их внедрения во все сферы жизнедеятельности общества и государства наряду с политической и экономической одной из наиболее чувствительных сфер оказалась военная. Именно информационные технологии послужили «локомотивом», который потянул за собой все изменения и в средствах вооруженной борьбы и в формах, способах и методах их применения. Но преимущества, даваемые новыми ИТ, не решают главной задачи – достижение победы в военных действиях и войне в целом. При этом ошибочны мнения некоторых авторов, утверждающих, что современные ИТ, «…реализованные в способах войны по сетецентрическому принципу, решают в свою пользу главные проблемы современного боя (сражения)». Никогда и нигде в истории преимущества в средствах управления и разведки, а также технологиях их применения не обеспечивали победу. Победу обеспечивают оружие и люди, его применяющие, а информационные технологии лишь создают режим наибольшего благоприятствования для применения оружия, повышая степень реализации его возможностей.

ЦЕНА УСПЕХА

Вместе с тем геополитические и военные «успехи» наиболее развитых государств мира во главе с США, которые за счет абсолютного доминирования в экономической, военной и технологической сферах позволили им с начала XXI века фактически диктовать свои условия всему человечеству. Однако в последние годы такой «диктат» все чаще натыкается на непонимание претензий на мировое лидерство со стороны других государств. Среди них, бесспорно, находятся Российская Федерация и Китайская Народная Республика, проводящие принципиально миролюбивую политику и не стремящиеся к мировому доминированию, но умело отстаивающие свои геополитические интересы и интересы своих союзников. При этом и Россия, и Китай, проводя свою политику вдумчиво и размеренно, абсолютно не стремятся к раскручиванию гонки вооружений, имея весьма скромные военные бюджеты по отношению к бюджету США.

Однако даже это раздражает наших «партнеров», которые, видя успехи России и Китая в создании оборонительных вооружений и оснащении ими войск, стремятся к раскручиванию маховика агрессивности на мировой арене. Убедительным свидетельством этому является количество военных баз США и их союзников по НАТО, которые фактически опоясали весь мир и представляют собой угрозу для мирного существования и развития как государств, в которых они оборудованы, так и близлежащих государств. При этом размещенные на них войска (силы) основным своим предназначением имеют задачи экспедиционного характера, то есть предназначены для ведения ограниченных военных действий малой напряженности.

АСИММЕТРИЯ В БД

К военным действиям малой напряженности в последнее время относят и военные действия асимметричного, нетрадиционного характера. Именно этим военным действиям и методам применения сил и средств в них уделяется особо тщательное внимание как в теории, так и особенно в практике военного искусства. Вместе с тем говорить о достаточной проработанности проблем асимметрии в военном деле пока не приходится.

Асимметричные методы ведения войны за всю историю человечества применялись во многих предшествующих войнах, так как сама природа войны делает невозможной полную симметрию в физическом смысле между противниками. Таким образом, в том или ином виде асимметрия присутствует в военных действиях всегда. Причем ее наличие может определяться различием в стратегии и тактике, ресурсах, силах и средствах, привлекаемых к военным действиям, целях и задачах, которые преследует и решает каждая из сторон, в техническом и технологическом оснащении противоборствующих сторон, их готовности к ведению вооруженной борьбы и др. Умелое использование принципов асимметрии сегодня во многом определяет уровень практики военного искусства, направленный на поиск «точек приложения» силы для достижения планируемого результата.

В свое время полковник Т.Э. Лоуренс в своем обращении к арабскому командованию отмечал: «Большинство войн требует контакта с противником. Наша война должна быть войной отделения от противника: нам придется его сдерживать молчаливой угрозой громадной неизвестной пустыни, не обнаруживая себя до момента атаки. Атака должна быть атакой лишь по названию, а по сути, направленной не на уничтожение турецких солдат, а на уничтожение их материальной части, самого слабого места нашего противника… выгоднее уничтожить турецкий мост, железную дорогу, орудие или пулемет, чем смерть турков. Расправляться с материальной частью противника легче, чем с его живой силой. Нас меньше, мы слабее оснащены, и мы не должны допускать большие потери».

Именно такие действия в полной мере можно отнести к вынужденным нетрадиционным способам противостояния противнику и ретроспектива истории может явить исследователям бесчисленное количество фактов такой асимметрии. Но, несмотря на это, употребление в военной науке термина «асимметрия» нашло свое распространение лишь в конце 90-х гг. XX – начале XXI века, в ходе полемики по обсуждению «новых» нетрадиционных способов ведения войны в вооруженных конфликтах при военном столкновении сторон разной технологической оснащенности и принципиальной разницы организационных структур формирований военной силы (Югославия, Афганистан, Южная Осетия, Йемен, Сирия, Ливия и др.) Однако, даже несмотря на повышенный интерес исследователей к асимметричным действиям, теория этих действий находится в стадии своего развития, а практика изобилует большим количеством новаций, которые не всегда можно объяснить логикой науки.

Структурирование результатов исследования позволяет глубже понимать проблему, связанную с асимметричными действиями в современных вооруженных конфликтах. Инфографика подготовлена авторским коллективом

Вместе с тем наиболее очевидными задачами военной науки могут быть

разработка методов распознавания асимметричных угроз, обоснование способов их локализации, а также методов прогнозирования и оценки последствий реализации этих угроз для национальной безопасности государства,

разработка способов применения требуемых для локализации угроз и опасностей и отражения агрессии более сильного противника сил и средств государства за счет реализации асимметричных методов их применения,

разработка способов и рекомендаций военно-политическому руководству по реагированию на асимметричные угрозы и опасности национальной безопасности государства и их нейтрализации.

Отставание в теории асимметричных действий в ходе нарастания угрозы может привести к тому, что в условиях отражения агрессии (военными и невоенными методами), осуществляемой более сильным противником, государство может утратить свой суверенитет, независимость, потерять контроль над территориями, перейти в состояние хаоса, неуправляемости и неопределенности (Ливия).

Другим примером локализации иных по содержанию угроз и сценарию их нарастания является конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, в ходе которого сирийское государство вынуждено вести боевые действия против многочисленных преследующих различные цели иррегулярных формирований (террористические, оппозиционные, сепаратистские и др.), отличающихся по составу, организации, вооружению, мотивациям и способам действий,

Родоначальник современных взглядов на асимметричные действия и научной проработки исключительно важной и актуальной проблемы Э. Макк еще в 1975 году отмечал: «…суть асимметричного конфликта можно определить как политическое поражение великой державы в войне против заведомо более слабого противника, когда превосходство в военной силе не гарантирует победу и при определенных условиях может быть даже контрпродуктивным». Во многом его выводы предвосхитил математик Ж.А. Пуанкаре, заметивший, что «…различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении… Предсказание становится невозможным…», и, таким образом предвосхитивший непредсказуемость результатов асимметричных действий.

Вместе с тем исключительная сложность и неопределенность современной вооруженной борьбы так или иначе требует разработки соответствующих концепций, доктрин и стратегий. И асимметричные действия не исключение.

Базис науки асимметричных действий заложили древние мыслители, описавшие характер и способы ведения этих действий. В частности, древнекитайский мыслитель Сунь Хай Чен в труде «Уловки войны» противодействие более мощной силе описывал так: «Река: Она течет быстро и неистово, подчас разливается, затапливая берега и нанося огромный ущерб. Попробуйте перегородить ее – вы лишь поможете освободить эту скрытую мощь и подвергнете себя еще большему риску. Вместо этого проройте канал, заставьте воду течь туда, куда вам нужно, служить вашим целям. Капли воды точат камень, так же слабый и покладистый может одолеть крепкого и сильного».

К пониманию сути асимметричных процессов и явлений можно прийти и от противного, то есть от симметрии, гармонии, так как практически все, что нас окружает, подчинено стремлению к сохранению свойств расположения элементов объекта относительно центра или оси в неизменном состоянии. Именно в симметрии объектов человек видит идеал совершенства. В природе же симметрия практически не встречается. Как следствие, основным признаком асимметрии является отсутствие центра и оси симметрии у того или иного объекта (явления). Кроме того, асимметрия более свойственна живой природе и субъектам, которые стремятся окружить себя симметрией в ходе созидательной деятельности, устраняя несоразмерности элементов системы по типам и видам симметрии. Применительно к механизмам это обеспечивает сбалансированность и устойчивость систем, соразмерность ее элементов, соблюдение требуемых характеристик и т.п. Кроме того, симметрия позволяет достаточно точно прогнозировать состояние системы, контролируя ее характеристики, внешние и внутренние свойства, описать характерные признаки объекта (системы) и своевременно принимать решения по ее совершенствованию. «Асимметрия» же ведет к нарушению баланса и гармонии, устранению равенства и сопоставимости, сложности прогноза состояния системы, трудности соблюдения норм ее функционирования и др., но с точки зрения прогресса асимметрия более перспективна и прогрессивна.

Под асимметричными действиями в военной сфере предлагается понимать совокупность нетрадиционных форм и способов применения военной силы. Инфографика подготовлена авторским коллективом

АСИММЕТРИЯ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ

С 1960-х годов понятие «асимметрия» стало применяться политологами, международными аналитиками и военными экспертами при анализе различных конфликтов между наиболее развитыми странами и странами третьего мира. Но в рамках данной статьи рассмотрим в основном особенности применения асимметрии в военном противоборстве.

Военной наукой достоверно установлено, что успех в военном противоборстве определяется не только силовыми характеристиками (военный потенциал, мобилизационные и другие характеристики экономики государства, боевой потенциал группировки, технологическая и техническая оснащенность армии и флота, боеготовность и боеспособность вооруженных сил и др.), но и совокупностью факторов невоенного характера (психологическая, духовная, культурная и идеологическая устойчивость общества и населения, морально-психологическая готовность противостоять угрозам, информационная безопасность и т.п.). Сегодня во многих исследованиях не подвергается сомнению факт того, что для достижения победы в войне необходимы поддержка и приверженность общества целям этой войны. Причем этот фактор является решающим как для слабой, так и для сильной стороны.

Следует отметить, что асимметрия в государственном и военном противоборстве может наблюдаться как в мирное, так и военное время. При этом само противоборство может осуществляться между государствами (коалициями государств), между государством и негосударством (актором), между негосударственными акторами. В качестве таких акторов могут выступать квазигосударства, террористические организации, оппозиция и ее вооруженные отряды, организованные преступные группировки, религиозные и экстремистские организации, отряды самообороны и др. Указанное обстоятельство существенно расширило рамки использования понятия «асимметрия», которое имеет вместе с тем хорошо различимые признаки, такие как:

различия в совокупном военном, экономическом и технологическом развитии и потенциале;

различия в концептуальных (доктринальных) подходах к политике, определению целей войны, способов ее ведения и применяемых силах и средствах;

различия в философии и стратегии подготовки и ведения войны;

несопоставимый уровень технологичности и численности армий;

принципиальные отличия в организационной структуре и системе комплектования вооруженных регулярных и иррегулярных формирований, их вооружении, оснащении и тактике действий;

сложность установления однозначно выраженных группировок иррегулярных формирований, простота их мимикрирования и инфильтрации;

множество сложно определяемых центров силы и управления иррегулярными формированиями.

Таблица 1. Характеристика сторон и их действий в Отечественной войне (1812).

Данные признаки формируют парадоксальный характер отношений сторон в современном военном противоборстве, когда «борьба» идет между несопоставимыми по «весу», силе и статусу противниками. При этом возникает интересный парадокс военного противоборства, свойственный разве что спортивным единоборствам, где искусство и техника более легкого противника не мешают побеждать более мощного. Данный парадокс можно описать как ситуацию, когда более слабый противник способен нанести серьезный ущерб и даже навязать свою волю более сильному, а более сильный противник не всегда может отстоять свои интересы и подчинить слабого.

Учитывая, что современный мир находится в состоянии мировоенных отношений, асимметрию применительно к военной сфере следует рассматривать в различные периоды возможных видов противоборства. Применительно к мирному времени признаками проявления асимметрии могут быть:

односторонний выход из международных договоренностей о стратегических наступательных вооружениях, ракетах средней и большой дальности, расширении состава и границ военно-политических блоков и т.д.;

принятие в нарушение международных договоров одной стороной на вооружение новейших наступательных средств вооруженной борьбы (в том числе информационных и биотехнологий), опережающих по технологичности имеющиеся аналоги у другой стороны на значительный период времени и выходящих по своим характеристикам за пределы международных договоров;

количество и цели проводимых учений, привлекаемые войска, политическая подоплека этих мероприятий и несопоставимость усилий одной стороны по сравнению с аналогичными действиями другой стороны;

абсолютное превосходство в готовности, боеспособности, количественном и качественном составе вооруженных сил мирного времени одного государства над ВС другого государства.

ПРИ НАРАСТАНИИ УГРОЗ

В период нарастания угроз и в военное время признаками проявления асимметрии могут быть:

значительное опережение по времени в проведении мероприятий стратегического (оперативного) развертывания вооруженных сил (группировок войск) одной стороной над аналогичными действиями другой стороны, дающее первой стороне абсолютное стратегическое (оперативное) превосходство;

агрессивно-наступательные стратегии и действия одной стороны, имеющей группировки войск, оснащенные более технологичным оружием и вооружением, средствами разведки и управления, по сравнению с другой стороной;

абсолютное превосходство в силах и средствах вооруженного (информационного) противоборства одной стороны над другой на стратегическом направлении (театре войны) или на нескольких операционных направлениях;

подавляющее превосходство одной противоборствующей стороны над другой в одной или нескольких физических средах вооруженной борьбы: на суше, в воздухе, на море, в космосе, в киберпространстве и др.

Необходимо отметить, что приведенные признаки асимметрии в военном противоборстве сторон не новы и такими примерами изобилует вся военная ретроспектива человечества. Истоки асимметрии можно наблюдать в походах Александра Македонского, легионов римлян, войнах монголо-татар, полчищ Тамерлана, турок-сельджуков с заведомо более слабыми противниками, когда заведомо более слабой стороне удавалось либо победить, либо нейтрализовать, либо существенно осложнить на длительное время «жизнь» сильной стороне. В дальнейшем в мировой истории войн можно обнаружить много примеров, когда более мощной стороне приходилось признавать поражение или признавать несостоятельность своих претензий по отношению к более слабой стороне.

При этом не без гордости за Отечество следует отметить такой факт, что русское военное искусство весьма преуспело в практике организации и ведения асимметричных военных действий, так как практически всегда Русь (Россия, Советский Союз) противостояла более мощному противнику. Сегодня Россия является государством уникальным не только своим человеческим ресурсом, который на генетическом уровне обладает «духом победителя», но прежде всего государством, которое в мировой ретроспективе не проиграло ни одной войны. Проигрывая сражения, Русь, Россия (Советский Союз) всегда побеждала в войне. Оппоненты могут привести противоположный аргумент, вспоминая холодную войну, однако именно к такой асимметрии страна оказалась не готова, привыкнув побеждать в честном поединке. Но, обладая уникальной способностью к обучению и восприятию, Россия очень быстро воспринимает уроки со стороны партнеров. Справедливостью этого тезиса является затруднительное положение, в котором оказалось военно-политическое руководство наиболее развитых государств мира после демонстрации Россией последних достижений в области вооружений, восстановления политического и дипломатического суверенитета, позитивных, несмотря на санкции, перемен в экономике и др.

Исходя из вышеизложенного, под асимметричными действиями в военной сфере предлагается понимать совокупность нетрадиционных форм и способов применения военной силы и невоенных технологий (методов и средств) в условиях неравенства противоборствующих сторон, технологической оснащенности войск, их ударно-боевых возможностей, позволяющих использовать сильные стороны противника в ущерб его действиям и нейтрализовать его начальное превосходство. Сегодня очевидно, что для получения преимуществ слабая сторона вынуждена применять такие действия, которые нейтрализуют изначальную боевую мощь более сильной стороны конфликта.

Анализ хода и результатов асимметричных войн показывает, что особенностями их содержания являются непредсказуемость исхода при явной несоразмерности силовых возможностей и статусов противоборствующих сторон; поиск слабым участником слабостей сильного; тактика непрямых военных действий, применяемая слабой стороной; знание и использование слабой стороной физико-географических условий местности, особенностей климатических условий и поддержки со стороны населения; неспособность сильной стороны отстоять свои позиции и надежно подавить слабого.

Александр Селиванов

Александр Алексеевич Селиванов – полковник, доктор военных наук, доцент. Сергей Васильевич Чварков – генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор.