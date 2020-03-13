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Военно-промышленный курьер

Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пресс-служба СБУ обнародовала информацию о конечном результате расследования дела о шпионаже на Украине гражданина КНР доктора технических наук Шу Юаньцзе. Он, по данным контрразведчиков, работал под прикрытием участника официального научно-технического сотрудничества между Киевом и Пекином.

В СБУ отметили, что гражданин КНР во время командировок на Украину склонял ее ученых к тайному сотрудничеству, а также пытался за вознаграждение получить секретные сведения в области ракетно-космической техники.

Суд признал Шу Юаньцзе виновным в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание согласно части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу. Китаец должен провести за решеткой 10 лет.

Остается дождаться реакции официального Пекина на этот вердикт.

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Страны
Китай
Украина
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3 комментария
№1
14.03.2020 15:02
Меня вполне устроит неофициальная реакция Пекина. :)
Тем более, что сейчас Китаю в Украине разведовать НЕЧЕГО, а Украине уже никогда не догнать Китай, что бы она там не наразведовала.
0
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№2
15.03.2020 01:08
Цитата
В СБУ отметили, что гражданин КНР во время командировок на Украину склонял ее ученых к тайному сотрудничеству, а также пытался за вознаграждение получить секретные сведения в области ракетно-космической техники.
Смешно. А то что продали США кучу всякой боевой техники, наверняка и документации - слабо аналогично посадить американцев? Ах да, они ж хозяева - это ж просто исключено, тут ведь просто помогли дружественной державе в борьбе против российского режима.
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№3
15.03.2020 06:59
Сначала продали всё что возможно китайцам, потом пришли амеры и сделали ай-я-яй. И тут всё сразу выяснилось.
Это даже не забавно.
Мечтаю, чтобы пересажали тех, кто торговал. Не своим. Всех.
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