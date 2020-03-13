Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю

Пресс-служба СБУ обнародовала информацию о конечном результате расследования дела о шпионаже на Украине гражданина КНР доктора технических наук Шу Юаньцзе. Он, по данным контрразведчиков, работал под прикрытием участника официального научно-технического сотрудничества между Киевом и Пекином.

В СБУ отметили, что гражданин КНР во время командировок на Украину склонял ее ученых к тайному сотрудничеству, а также пытался за вознаграждение получить секретные сведения в области ракетно-космической техники.

Суд признал Шу Юаньцзе виновным в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание согласно части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу. Китаец должен провести за решеткой 10 лет.

Остается дождаться реакции официального Пекина на этот вердикт.