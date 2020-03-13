Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров отойти от опасной и авантюристической политики "балансирования на грани войны".

"Если следствие политики - война, то долой такую политику! Сейчас в мире должно звучать другое, главное слово: одуматься. Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, - вот что ответственные политики должны предложить народам", - заявил Горбачев в обращении к мировым лидерам, опубликованном "Новой газетой".

Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, "когда мир столкнулся с общей, опаснейшей угрозой - пандемией коронавируса". "Мы еще раз убедились, как хрупок глобальный мир, как велика угроза сползания к хаосу. Мы должны противопоставить ему разум, солидарность, совместные действия", - отметил Горбачев.

Экс-президент СССР напомнил, что прошло всего два месяца с начала 2020 года, "а мир уже дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав". "Это были самые настоящие военные действия - в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани..." - пишет он.

"Что это? Это старая политика "балансирования на грани войны". Опасная, авантюристическая политика. Все чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Снова поют хвалу ядерному оружию. "В воздухе пахнет войной"", - заметил Горбачев.

Запад, пишет он, винит во всем Россию, а Россия - Запад. "США выходят из договоров об ограничении вооружений. Военные самолеты летают все ближе к чужим границам, корабли опасно сближаются, ракетами несколько раз сбивали гражданские самолеты", - отмечает он.

"Ради власти ястребы готовы на всё. Есть поговорка: "война все спишет". Она вредна и опасна. Есть и другое выражение: "Война - это продолжение политики другими средствами". Клаузевиц сильно удивился бы, узнав, как в ХХI веке прикрываются его словами", - пишет Горбачев.

Он подчеркивает, что особенно велика ответственность великих держав.

"Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны", - пишет он.