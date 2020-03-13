ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".
Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.
Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".
Законопроект может быть принят в третьем, окончательном, чтении 17 марта.