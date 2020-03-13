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РИА Новости

ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.

Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".

"Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.

Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".

Законопроект может быть принят в третьем, окончательном, чтении 17 марта.

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
15.03.2020 05:34
ой, ну славте оспди. А то ж как не удобно вышло в 93м году...
+1
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