На юге России прошли учения по борьбе с вирусами

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели учения по борьбе с вирусами, сообщает пресс-служба ЮВО.

Они ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Волгоградской области.

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что при помощи новейших образцов вооружения и военной техники поставленные задачи были успешно выполнены. Всего для ликвидации "вируса" потребовалось более 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц специальной техники.