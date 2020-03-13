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РИА Новости

На юге России прошли учения по борьбе с вирусами

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"Первый войсковой слет казачьей молодежи" в Новосибирской области
"Первый войсковой слет казачьей молодежи" в Новосибирской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели учения по борьбе с вирусами, сообщает пресс-служба ЮВО.

Они ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Волгоградской области.

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что при помощи новейших образцов вооружения и военной техники поставленные задачи были успешно выполнены. Всего для ликвидации "вируса" потребовалось более 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц специальной техники.

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2 комментария
№1
13.03.2020 06:42
В качестве главной меры обеспечения биологической безопасности России нужно отрабатывать нанесение превентивных ударов по уничтожению американских  биологических лабораторий, расположенных вдоль наших границ.
0
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№2
14.03.2020 05:13
Переоденьте если уже если ни всю армию (в условиях жёсткой экономии), то хотя бы все бригады, полки, батальоны, роты и взводы РХБЗ в современные средства индивидуальной защиты. В частности сейчас стоить актуальная задача о приобретении крупной партии противочумных костюмов, типа Кварц-1М или его аналогов, принятых на вооружение, для снабжения и экстренного перевооружения перечисленных выше организационно-штатных единиц.

Хватит уже с Л-1 позориться, он против иприта и люизита создавался. Отголоски Первой Мировой
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