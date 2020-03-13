Перенос запуска "ЭкзоМарса" не помешает работе европейского "Марс-Экспресса"

Научная часть миссии "Марс-Экспресс" даже выиграет от переноса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перенос запуска второй части российско-европейской миссии "Экзомарс" не будет проблемой для зонда "Марс-Экспресс", который станет одним из главных каналов связи первого европейского марсохода с Землей. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель миссии "Марс-Экспресс" в Европейском космическом агентстве (ESA) Дмитрий Титов.

Сегодня Роскосмос и ESA рассказали о том, что запуск второй половины миссии "ЭкзоМарс", марсохода "Розалинд Франклин" и посадочной платформы "Казачок", откладывается с лета 2020 на август-сентябрь 2022 года. Причинами переноса руководители космических агентств назвали распространение коронавируса нового типа по Европе и более тщательную проверку всех компонентов миссии.

"Думаю, это разумное решение: нельзя рисковать миссией, стоимость которой составляет около миллиарда евро. Пословица "поспешишь - людей насмешишь" очень даже актуальна в этой ситуации. С нашей стороны важно, что "Марс-Экспресс" вполне работоспособен и может "подождать" вторую половину "ЭкзоМарса" еще два года, продолжая свою научную миссию", - прокомментировал Титов.

Как отметил руководитель европейской миссии, научная программа работы марсохода и посадочной платформы, а также место их посадки на поверхность Красной планеты не изменятся из-за переноса. Аналогичным образом ученые не планируют менять программу совместных научных наблюдений, которые планетологи планировали провести при помощи приборов марсохода и орбитального зонда.

"Научная часть нашей миссии даже выиграет от сдвигов по времени запуска "ЭкзоМарса", так как мы получим дополнительные возможности для передачи научных данных на Землю, используя то время, которое было зарезервировано для работы с "ЭкзоМарсом" во второй половине 2020 года", - подытожил Титов

"ЭкзоМарс" (ExoMars) - совместная программа ESA и Роскосмоса по исследованию Марса. Первый этап российско-европейского проекта был запущен в 2016 году, тогда в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Второй этап изначально планировали запустить в 2018 году, позже запуск перенесли на 2020 год. Запустить аппарат планируют с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цель проекта - исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.