Казахстан из-за коронавируса отложил на год проведение выставки вооружений KADEX (версия 2)

Нур-Султан. 12 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - VI Международная выставка вооружения и технологии "KADEX-2020", которая должна была состояться в Казахстане в конце мая, перенесена на следующий год, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Согласно информации пресс-службы, в связи с растущим распространением коронавируса COVID-19 и принятием соответствующего решения премьер-министра выставка KADEX перенесена на 10-13 июня 2021 года.

"Выражаем благодарность за понимание сложившейся ситуации и информируем о готовности соблюдения всех необходимых мер по исполнению принятых обязательств перед участниками и делегатами выставки", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг казахстанские власти приняли ряд мер, направленных на недопущение проникновения и распространения коронавируса в стране. В частности, введен временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок.