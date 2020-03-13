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Интерфакс-АВН

Казахстан из-за коронавируса отложил на год проведение выставки вооружений KADEX (версия 2)

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КАDЕХ-2016
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества КАDЕХ-2016.
Источник изображения: kapital.kz

Нур-Султан. 12 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - VI Международная выставка вооружения и технологии "KADEX-2020", которая должна была состояться в Казахстане в конце мая, перенесена на следующий год, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Согласно информации пресс-службы, в связи с растущим распространением коронавируса COVID-19 и принятием соответствующего решения премьер-министра выставка KADEX перенесена на 10-13 июня 2021 года.

"Выражаем благодарность за понимание сложившейся ситуации и информируем о готовности соблюдения всех необходимых мер по исполнению принятых обязательств перед участниками и делегатами выставки", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг казахстанские власти приняли ряд мер, направленных на недопущение проникновения и распространения коронавируса в стране. В частности, введен временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок.

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Казахстан
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