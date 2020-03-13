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Интерфакс-АВН

Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дели. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Индонезия под давлением американской администрации решила отказаться от закупки у России 11 истребителей Су-35 стоимостью примерно $1,1 млрд, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник.

"Администрация Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки по покупке истребителей российского производства и китайских кораблей", - пишет агентство, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Bloomberg отмечает, что решение отказаться от обеих сделок власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за сделки с Россией. Кроме того, по данным собеседника агентства, в администрации президента Индонезии Джоко Видодо опасаются карательных мер со стороны США из-за покупки военной техники у КНР.

По данным источника агентства, в ходе нескольких встреч с американскими официальными лицами Индонезия задавала вопрос, почему ей рекомендовали не покупать истребители у России. "Американцы сказали, что такова их политика", - цитирует агентство источник.

Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.

"Не секрет, что США, не скрывая этого, оказывают давление на страны, которые планируют купить российское вооружение. Их цель ясна - добиться, чтобы эти страны отказались от покупки оружия у России и согласились купить его у США. Конечно, речь идет о недобросовестной конкуренции, которая нарушает принципы транспарентного и законного бизнеса", - приводит Bloomberg слова посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
Су-35
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11 комментариев
№1
13.03.2020 06:50
Ничего страшного, 11 новых Су-35 и ВКС России тоже пригодятся.
Заказанных 98 ед. недостаточно даже для формирования пяти строевых полков в 5 воздушных армиях...
0
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№2
13.03.2020 11:03
Цитата, штурм сообщ. №1
Ничего страшного

Ничего, кроме прибыли предприятия - по этой сделке она устремилась резко вниз, а следовательно по следующей партии возникнут вопросы и по срокам, и по объемам.
+1
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№3
13.03.2020 11:57
Цитата, штурм сообщ. №1
Ничего страшного, 11 новых Су-35 и ВКС России тоже пригодятся.
Заказанных 98 ед. недостаточно даже для формирования пяти строевых полков в 5 воздушных армиях...
А кто сказал, что эти 11 добавятся к тем 98? Их просто не сделают и просто не получат прибыль. К тому же для МО РФ наверняка цены совсем не такие как для Индонезии.
0
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№4
13.03.2020 18:06
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Ничего, кроме прибыли предприятия - по этой сделке она устремилась резко вниз
Половину стоимости сделки мы должны были получить спортивными тапочками и пальмовым маслом, которые вряд ли могли быть зачислены в прибыль предприятия.
Цитата, q
Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16
Любопытно - на таких же условиях? :)
Цитата, Враг сообщ. №3
Их просто не сделают
Их, вероятно, уже сделали.

P.S.
Источник опроверг информацию об отказе Индонезии от истребителей Су-35
0
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№5
13.03.2020 19:51
Цитата, BorSch сообщ. №4
Половину стоимости сделки мы должны были получить спортивными тапочками и пальмовым маслом, которые вряд ли могли быть зачислены в прибыль предприятия.

Межгосударственная сделка идет через Рособорон, как там и чем получит государство - это вопрос государства, но Рособорон получит деньги, чтобы расплатиться с предприятием в соответствующем номинале по экспортному контракту, потому что у него, предприятия - контракт на поставку на экспорт через Рособорон (ну по закону должно быть так) в валюте сделки.

Если произойдет отказ, то либо машины останутся на складах ГП предприятия, либо их заберут под ГОЗ. Оба варианта по ожидаемой прибыли - плохи.

Цитата, BorSch сообщ. №4
P.S.
Источник опроверг информацию об отказе Индонезии от истребителей Су-35

Первоисточником этого является Радио Спутник. Что был за эфир, я так и не нашел, хотя бы понять с кем был этот эфир.
+3
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№6
13.03.2020 22:56
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Ничего, кроме прибыли предприятия - по этой сделке она устремилась резко вниз, а следовательно по следующей партии возникнут вопросы и по срокам, и по объемам.
А вы что-то слышали про следующую партию Су-35 для иностранных заказчиков?
Самое вероятное это заказ МО на 30-40 машин для ВКС.
Как предприятиям ОПК списывают долги на сотни миллиардов вы наверное наблюдали.

Руководителей оборонки поставили в те-же условия что и сельхозпроизводителей.
Когда выгоднее быть убыточным чем прибыльным, брать кредиты , брать кредиты на кредиты, понимая что никогда по ним не расплатиться, но когда-то государство смилуется все обнулит и спишет так как без оружия и хлеба не прожить, а в дураках останутся те  руководители кто лез вон из кожи, поддерживая положительный баланс и честно платил налоги.
+2
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№7
13.03.2020 23:30
Цитата, Враг сообщ. №3
А кто сказал, что эти 11 добавятся к тем 98?
По котнтракту завод в Комсомольске должен в 20-м году поставить ВКС  последнюю партию из 10 истребителей Су-35 согласно контракта на поставку 50 машин.
В то-же время МО заявляет, что сейчас в ВКС числится около 70 ед. Су-35.
Резонный вопрос, а куда делся целый строевой полк из 24 машин?
Конечно улетел в Китай, а свои  ВКС как всегда подождут ещё два-три года.
Все ваши разговоры о планировании производства отдельно для ВКС и отдельно для иностранных заказчиков полная чушь.
Завод делает свои 10-12 машин в год, а при появлении иностранных покупателей им передают самолёты с измененным БРЭО в первую очередь.
-2
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№8
14.03.2020 08:52
Цитата, штурм сообщ. №7
Завод делает свои 10-12 машин в год, а при появлении иностранных покупателей им передают самолёты с измененным БРЭО в первую очередь
И правильно делают.
0
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№9
14.03.2020 09:25
В 2017 и 2018 годах было произведено по 20 Су-35 - по 10 в год для ВКС и НОАК.
0
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№10
14.03.2020 09:37
Цитата, штурм сообщ. №7
В то-же время МО заявляет, что сейчас в ВКС числится около 70 ед. Су-35.
Резонный вопрос, а куда делся целый строевой полк из 24 машин?
Нет ни какого вопроса,в МО очередная говорящая голова  просто от балда по памяти(а может и вовсе девочка дизаинер подала информацию почерпнув из СМИ) ляпнула что то и все.
Все бортовые номера переданных в ВВС РФ известны ,как и места базирования,откройте аирфорс и посмотрите. В ВВС России  88 Су-35С,точно также известны бортовые номера Су-35 ВВС НОАК.

P.S. Если сделка сорвалась то планеры Су-35 предназначенные для Индонезии будут стоять пока самолеты кто либо не купит.
В принципе это все давно известно,в свое время ВКС выкупили 12 Су-27СМ3 из планеров не достроенных для Китая,точно также были куплены и первые 4 Су-30М2.
По этому же принципу мы получили 16 ( или 18-20)МиГ-29СМТР/УБТР,Алжир в свое время заказал 34 МиГ-29+ опцион по разным данным от 20 до 38 ед(верна скорей всего последняя цифра),в итоге мы получили 34 алжирских,потом достроили свой 16 или 20 штук,теперь Индия заявила что осмотрела планеры на хранение в МиГ и ведет переговоры о покупки в версии МиГ-29UPG.
0
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№11
14.03.2020 15:36
Цитата, штурм сообщ. №6
так как без оружия и хлеба не прожить, а в дураках останутся те  руководители кто лез вон из кожи, поддерживая положительный баланс и честно платил налоги.

В дураках не остались только ТОПы в ВПК, а вот все остальные в пролете - и предприятия, и государство и качество, и новые разработки, и люди.

Как Вы понимаете, живя в кредиты и перекрывая кредиты на кредиты поставленное в такие рамки руководство предприятий "как могло" заботились об уровне заработной платы рядовых и высококвалифицированных сотрудников. С предприятий ВПК уходили и уходят квалифицированные кадры, и самое страшное - они не приходят.

Так что ситуация сложилась как раз обратная Вами заявленной - там где руководство из кожи вон лезло сохраняя не только положительный баланс, но и повышая ЗП - те предприятия и живут, и выдают качественный результат, не доя государство. Но таких, на самом деле не так много... Государство постаралось загнать в этот тупик как можно больше предприятий. Я уже искренне начал думать о грядущем новом жестком переделе собственности в ВПК, иначе зачем толкать всех в такие большие и системные долги.
0
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