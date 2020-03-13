На контрактную службу можно будет устроиться онлайн

Армейское руководство решило максимально упростить процедуру набора в войска профессиональных солдат. В этом генералам и будущим российским контрактникам помогут современные информационно-телекоммуникационные сервисы.

Чтобы записаться в контрактники, кандидатам в военные профи теперь не надо обивать пороги комиссариатов. Им достаточно собрать все необходимые для поступления на службы документы, перевести их в электронную форму и с помощью компьютера отправить этот пакет в ближайший от дома пункт отбора. Какие именно бумаги там требуют, подскажет специальный раздел на сайте Минобороны России. Точнее говоря, окошко, именуемое "Личный кабинет гражданина", снабженное новыми функциями.

Вот как вся процедура будет выглядеть на практике. После регистрации в личном кабинете (https://lkg.mil.ru/) кандидату в армейские профи надо выбрать раздел "Военная служба по контракту". Затем дополнить личные данные электронной копией диплома или свидетельства об образовании, профессиональной переподготовке, а также характеристикой с места работы и другими запрашиваемыми документами и материалами.

Как сообщили "РГ" в минобороны, сформированный пакет документов пересылается в пункт отбора на службу по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. Там материалы внимательно изучат и в течение 5 рабочих дней сообщат человеку предварительное решение о его годности к профессиональному строю.

Если он подходит, кандидату на контрактную службу сообщат по телефону или электронной почте, какие вакантные должности в армии ему готовы предложить.

Надо иметь в виду, что предпочтение всегда отдают кандидатам с высшим или средним профобразованием. Ну и, разумеется, физически здоровым людям.

Если человек прежде не был в армии, ему самое место среди контрактников. Правда, служить придется как минимум два года.

Зато станут платить приличные деньги. Да и место службы выберешь самостоятельно, должность по мере возможности подыщут соответствующую твоей гражданской специальности.

В другом разделе - contract.mil.ru - собрана справочная информация о профессиональной военной службе в армии. В том числе о соцгарантиях, предусмотренных для контрактников. Между прочим, на сегодняшний день их в строю больше, чем призывников.

Ежегодно в военные профи набирают порядка 50 тысяч человек. В ближайшие шесть лет число контрактников в Вооруженных силах должно превысить 475 тысяч. А количество солдат-срочников к этому времени сократится до 220 тысяч.

Юрий Гаврилов