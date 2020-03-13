В США разработали беспилотник гранатомётного запуска GLUAS

Источник изображения: U.S. Army

В США разработан миниатюрный беспилотный летательный аппарат с крылом и парапланом, запускаемый с помощью обычного 40-мм подствольного гранатомета. Патент на данное изделие получили разработчики из Исследовательской лаборатории Армии США, сообщает "NPlus1".

Как пишет издание, новый дрон получил название GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска). Его запуск может производиться с помощью 40-мм гранатометов: однозарядного M79, подствольного M203 или станкового автоматического Mk.19.

Сам беспилотник представляет собой компактный цилиндрический снаряд с раскладным крылом, сложенным вокруг корпуса и выпускаемым парапланом. Он оснащен толкающим винтом, приводящимся в движение от аккумуляторной батареи.

Согласно заявлению разработчиков, выпущенный дрон может находиться в воздухе от 30 минут до 1 часа, пролетев при этом около 2 км. Максимальная высота подъема - 600 метров. Он может работать как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Дрон предполагается оснастить видеокамерой для проведения разведки.

Другие подробности разработки не приводятся, также не известно, создан ли прототип данного беспилотника или речь идет пока только о патенте.