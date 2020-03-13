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Военное обозрение

В США разработали беспилотник гранатомётного запуска GLUAS

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Источник изображения: U.S. Army

В США разработан миниатюрный беспилотный летательный аппарат с крылом и парапланом, запускаемый с помощью обычного 40-мм подствольного гранатомета. Патент на данное изделие получили разработчики из Исследовательской лаборатории Армии США, сообщает "NPlus1".

Как пишет издание, новый дрон получил название GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска). Его запуск может производиться с помощью 40-мм гранатометов: однозарядного M79, подствольного M203 или станкового автоматического Mk.19.

Сам беспилотник представляет собой компактный цилиндрический снаряд с раскладным крылом, сложенным вокруг корпуса и выпускаемым парапланом. Он оснащен толкающим винтом, приводящимся в движение от аккумуляторной батареи.

Согласно заявлению разработчиков, выпущенный дрон может находиться в воздухе от 30 минут до 1 часа, пролетев при этом около 2 км. Максимальная высота подъема - 600 метров. Он может работать как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Дрон предполагается оснастить видеокамерой для проведения разведки.

Другие подробности разработки не приводятся, также не известно, создан ли прототип данного беспилотника или речь идет пока только о патенте.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mk.19
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
13.03.2020 15:36
Цитата
Согласно заявлению разработчиков, выпущенный дрон может находиться в воздухе от 30 минут до 1 часа
Не очень понимаю смысл выстреливать его из гранатомёта - это ж огромные перегрузки для дрона и придётся в его конструкции это учитывать из-за чего конструкция может ухудшиться. Хотя, это всего лишь патент и, возможно, изобретатели просто не подумали об очевидном, а уж тем более даже не пытались его воплотить "в железе". С такой продолжительностью полёта его вполне можно и просто с рук запустить, вручную разложив крылья. И я не уверен, что при таких габаритах он будет способен летать целый час - там ведь помимо моторчика ещё и камера, приёмо-передатчик, GPS будут потреблять энергию малюсенького аккумуляторчика и пусть даже это не коптер, а параплан, который гораздо экономичней за счёт подъёмной силы парашюта.
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