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Продолжаются ракетные обстрелы натовских баз в Ираке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный Лондон потребовал от властей Ирака принять меры для привлечения к ответственности всех виновных в ракетном обстреле на территории арабской республике, в результате которого погибли один британский и двое американских военнослужащих.

«Мы должны найти виновных. Я приветствую призыв президента Ирака к немедленному расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности. Но мы должны увидеть (реальные) действия», - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Глава Форин-офиса также сообщил о проведённой им ранее телефонной беседе с госсекретарём США Майком Помпео. По её итогам, стороны согласились о том, что «необходимо защищаться от этих прискорбных действий».

По военной базе «Таджи» к северу от Багдада, где дислоцированы солдаты и офицеры коалиционных сил, было выпущено 18 ракет, предположительно, из установок типа «Катюша». Помимо военнослужащих, погиб один гражданский специалист ВС США.

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Страны
Великобритания
Ирак
США
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