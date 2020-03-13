Перенос запуска "ЭкзоМарса" связали с неуверенностью в успешной посадке

По словам специалиста, решение об этом было готово давно, пандемия коронавирусной инфекции была лишь удобным предлогом рассказать об этом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перенос запуска второй миссии "ЭкзоМарс" на 2022 год в первую очередь связан с тем, что руководство проекта не уверено в стопроцентной надежности аппаратных и программных компонентов системы посадки, которые разработали европейские специалисты. Эпидемиологическая ситуация в Европе, связанная с распространением коронавируса нового типа, могла быть только предлогом. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник Института космических исследований РАН и МФТИ Александр Родин.

Ранее Роскосмос и Европейское космическое агентство (ESA) сообщили, что запуск российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" переносится с лета 2020-го на август-сентябрь 2022 года. Они объяснили это решение тем, что по Европе распространяется коронавирус нового типа, а также тем, что нужно проверить все компоненты миссии.

"Насколько я знаю, основными инициаторами этого переноса выступали наши европейские партнеры. С технологической стороны посадка на Марс - чрезвычайно рисковое предприятие. Они осознают, что система сырая и что проще отложить запуск, чем идти на огромный риск", - отметил Родин.

Как считает ученый, решение о переносе миссии было запланировано очень давно, оно было в первую очередь связано с низкой степенью готовности европейских систем посадки, на которые ляжет основная ответственность по безопасной доставке посадочной платформы и ровера на поверхность Марса. Текущая ситуация в Европе, по его мнению, дала удобную возможность рассказать об этом решении.

Сомнения руководителей миссии, как отметил Родин, касаются только систем посадки. Все научные приборы и прочие компоненты, которые создала российская сторона, были изготовлены и поставлены в срок, а само качество их работы превзошло требования и ожидания участников "ЭкзоМарса".

Новые приоритеты и риски

"Этот период ожидания будет для нас очень непростым, так как, в частности, наш прибор надо будет консервировать или же его нужно будет снимать с аппарата и заново готовить. Часть его компонентов может не пережить консервации, так как мы готовились к длительному перелету в космосе, а не к хранению в земных условиях. Что еще важнее, приоритетность всей миссии в целом снизится", - продолжает исследователь.

В частности, Родин не исключил, что неуверенность в том, что посадка пройдет успешно, а также в дальнейшем ухудшении политической обстановки могут привести к тому, что вторую часть "ЭкзоМарса" в будущем могут и не запустить. Решение о прекращении работы над марсоходом и посадочной платформой, как считает ученый, может быть принято как в одностороннем порядке, так и совместно Россией и Европой.

"Именно в этом, на мой взгляд, заключаются главные риски, связанные с переносом ее запуска. Ни Россия, ни Европа не обладают опытом, который бы позволял надеяться на успешное завершение этой сложной миссии. Не думаю, что два дополнительных года ожидания и проверок, учитывая то время, которое уже было потрачено на подобные тесты, радикально изменят ситуацию в положительную сторону", - подчеркнул эксперт.

Ситуацию, как отметил он, осложняет то, что тот опыт, который был получен в ходе неудачного спуска "Скиапарелли", прототипа европейской посадочной платформы, не был использован в разработке второй части миссии "Экзомарс". По сути, "ЭкзоМарс-2020" станет первой проверкой тех идей, которые европейские специалисты использовали при проектировке его посадочных систем, что также не добавляет уверенности в успехе миссии, подытожил ученый.

"ЭкзоМарс" (ExoMars) - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Первый этап российско-европейского проекта был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Второй этап изначально планировали запустить в 2018 году, позже запуск перенесли на 2020 год. Запустить аппарат планируют с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цель проекта - исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.