Организаторы не собираются отменять из-за коронавируса вертолётную выставку HeliRussia-2020

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Запланированную в Москве на май Международную выставку вертолетной индустрии HeliRussia-2020 не планируется отменять из-за коронавируса, говорится в сообщении дирекции выставки.

"Подготовка к проведению крупнейшего в Европе и Северной Азии вертолетного смотра ведется в штатном режиме. (...) Никто из экспонентов не отменял участия. Более 80% выставочной площади уже забронировано участниками. Дополнительной информации и указаний об отмене или переносе сроков проведения HeliRussia не поступало", - заявила директор выставки Юлия Володина, слова которой приводятся на официальном сайте мероприятия.

В свою очередь председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии, по чьей инициативе проводится HeliRussia, Михаил Казачков сообщил, что организаторы готовы использовать видеосвязь для мероприятий деловой программы выставки, если это потребуется.

XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020 должна состояться с 21 по 23 мая в Москве в выставочном центре "Крокус Экспо". Организатор выставки - Минпромторг России.

Согласно информации на сайте, в 2020 году в мероприятии примут участие представители США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Канады, Франции, Испании, Чехии, Литвы и Германии.