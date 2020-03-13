Забирают солдат: как коронавирус бьет по НАТО

В Норвегии прекращены учения НАТО из-за коронавируса

Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса. Под угрозой находится и функционирование оборонно-промышленного комплекса стран Запада, поскольку компании, включая Boeing и разработчика F-35 Lockheed, ограничивают поездки сотрудников и отменяют ранее запланированные оборонные мероприятия.

Ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля, заявило руководство масштабных международных учений НАТО Cold Response на севере Норвегии, которые прекращены из-за риска распространения инфекции.

«Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период», - приводит телекомпания NRK слова руководителя учений Руне Якобсена.

До сих пор было известно об одном случае заражения коронавирусом у военнослужащего, после чего порядка 850 его сослуживцев оказались на карантине.

8 марта Финляндия приняла решение об отзыве 400 своих военнослужащих. Однако в учениях были задействованы еще порядка 14 тыс. представителей вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

За последние сутки число заболевших в Норвегии резко выросло - если в конце дня вторника институт общественного здравоохранения сообщал о 277 заболевших по всей стране, то к середине дня среды их количество увеличилось до 430. Норвежские медики считают предпринятые меры в стране недостаточными и призывают власти усиливать их, в частности переводить как можно больше людей на удаленную форму работы, а жителям страны рекомендуют отказаться от поездок за рубеж.

В свою очередь, Соединенные Штаты вводят глобальные ограничения на служебные поездки, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне серии новых инициатив Белого дома, опубликованных в среду, чтобы попытаться обуздать распространение коронавируса по всей территории США.

По данным Defence News, начиная с пятницы, все военнослужащие, военные гражданские служащие и члены их семей, путешествующие в/или из мест с широко распространенным заболеванием, обозначенным как «уровень предупреждения 3» (который на данный момент включает Италию, Южную Корею и Китай), «прекратят движение» на следующие 60 дней. Это следует из служебной записки, подписанной министром обороны Марком Эспером.

Кроме того, поездки в места с «устойчивой передачей», обозначенной в США как «уровень предупреждения 2», который на данный момент включает Японию, Бахрейн и Великобританию, будут запрещены для членов семей военнослужащих и гражданского персонала в течение двух месяцев. Подбор кандидатур на должности гражданского персонала и на военные вакансии также будет отложен.

Кроме того, с 13 марта все департаменты и структуры министерства обороны США должны определять, является ли официальная поездка персонала минобороны США в места, отличные от назначенных для уведомлений о состоянии здоровья на "уровне 3", важной миссией и должны откладываться поездки, не связанные с подобными миссиями.

Исключения могут быть предоставлены в письменной форме в качестве руководящих указаний, содержащихся в документе Минобороны США, для убедительных случаев, когда служебная командировка: во-первых, определена как важная для той или иной миссии; во-вторых, необходима по гуманитарным соображениям; в-третьих, оправдана из-за чрезвычайных трудностей. Полномочиями по утверждению этих исключений наделяются соответствующие командующие ВС США.

Тем не менее,

несмотря на все опасности объявленной пандемии, работы по реализации крупных оборонных программ на Западе продолжаются. К примеру, это касается F-35, работы по которому ведутся в Италии, несмотря на полную изоляцию страны из-за коронавируса.

Общенациональный карантин в Италии в связи с новым коронавирусом пока не повлиял на производство комплектующих к истребителю 5-го поколения F-35 на севере этой страны, заявил во вторник генеральный подрядчик самолета корпорация Lockheed Martin.

Поскольку вирус COVID-19, предположительно возникший в Китае, вызвал экстренные меры во всем мире, Пентагон отслеживает потенциальные воздействия на свои цепочки поставок в оборонной промышленности, в частности, на F-35, которая опирается на уникальную глобальную сеть поставщиков комплектующих и запчастей к этому самолету.

Заместитель министра обороны Дэвид Норквист заявил во вторник конгрессу, что обеспокоен распространением вируса на союзников и партнеров..

«К счастью, мы не очень сильно зависим от того, что происходит в Китае, из-за сложившейся у нас структуры министерства обороны. Но мы обеспокоены тем, как коронавирус распространяется на другие страны, союзников и партнеров. И каков в конечном итоге будет эффект от технологических и производственных сбоев», - сказал Норквист.

Через несколько дней после того, как новый коронавирус вызвал временное закрытие двух связанных с F-35 объектов в Камери (Италия) и Нагойе (Япония), премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал указание, что все население его страны должно стараться не покидать свои дома, кроме как чтобы пойти на работу или в экстренных случаях. Ограничения на поездки, ранее распространявшиеся только на север Италии, были введены повсеместно.

В Камери находится европейский центр окончательной сборки и контроля, ключевой узел в производственной цепочке F-35. В дополнение к этому объекту итальянские компании поставляют такие детали, как задние приводы, крыло, радио, освещение кабины и панели, а также компоненты радиоэлектронной борьбы, то есть комплектующие, которые поступают для сборки и поддержания в боеготовом состоянии самолетов F-35, находящихся в эксплуатации по всему миру.

Официальный представитель Lockheed Martin Бретт Эшворт заявил, что по состоянию на вечер понедельника сотрудники Lockheed Martin по-прежнему работают в Италии.

Тем не менее, из-за осторожности и в координации с местными должностными лицами здравоохранения любому сотруднику, потенциально подверженному воздействию коронавируса, дано указание работать удаленно и самостоятельно выполнять мероприятия, предусмотренные карантином.

На прошлой неделе компания Lockheed Martin приказала своим непосредственным сотрудникам в этом районе выполнять работу из дома. Производитель двигателей для F-35 компания Pratt & Whitney последовал их примеру.

F-35, пожалуй, самая глобально интегрированная цепочка поставок в истории военной техники. ВВС, ВМФ и Корпус морской пехоты США вместе с восемью международными партнерами и зарубежными заказчиками по военным продажам также имеют общий глобальный пул запасных частей, которым управляет Lockheed Martin.

В более широком смысле аэрокосмический и оборонный сектор США ощущает влияние COVID-19, поскольку компании ограничивают поездки сотрудников, сводят на нет ранее запланированные оборонные мероприятия и готовятся к непредвиденным обстоятельствам. Lockheed и Boeing являются первыми из оборонных фирм, которые ограничили поездки для своих сотрудников.

Во вторник Ассоциация Сухопутных войск США объявила, что отменила симпозиум и выставку по глобальным силам, которые должны были состояться на следующей неделе в Хантсвилле, штат Алабама. В последние годы в выставке принимали участие около 6500 участников.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Пентагон заявил, что генерал-лейтенант Кристофер Каволи, глава Сухопутных войск ВС США в Европе, потенциально подвергся воздействию вируса во время конференции. В результате, по словам представителя Пентагона, Каволи и ключевые сотрудники «самостоятельно работают удаленно, чтобы выполнять свои функциональные обязанности».

Одел «Армия»