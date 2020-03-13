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Yeni Akit (Турция): потрясшая США новость об F-35! Ровно 883...

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F-35B "Лайтнинг II"
F-35B "Лайтнинг II".
Источник изображения: © flickr.com, Alan Wilson

Офис программы единого ударного истребителя пятого поколения F-35 опубликовал доклад об ошибках проектирования, которые были выявлены летчиками в ходе его эксплуатации. Компания, занимающаяся разработкой и сборкой истребителя, сообщила, что устранение недостатков требует дополнительных затрат, а по некоторым из них специалистам предложить нечего.

В докладе, подготовленном офисом программы единого ударного истребителя F-35 в США, были раскрыты шокирующие подробности. Сообщается, что в самолетах F-35 были выявлены 883 ошибки проектирования. При этом относительно значительной части из них между компаниями-производителями и офисом F-35 существуют разногласия.

Об F-35, который проектировался как истребитель пятого поколения, часто говорят как о "самом мощном в мире истребителе", но недостаткам разработки нет конца.

В докладе офиса программы единого ударного истребителя о недостатках от 28 февраля, оказавшемся в распоряжении некоммерческой организации под названием "Проект "О государственном надзоре"" (Project on Government Oversight), сообщается, что в настоящее время в самолете выявлены 883 ошибки проектирования.

Отмечается, что 448 недостатков по-прежнему "сохраняются" и относительно них между офисом F-35 и компаниями "существуют разногласия". В эту категорию входят недостатки разработки, которые были установлены пилотами в ходе эксплуатации самолета, но подрядчики, занимающиеся проектированием и сборкой истребителей, прежде всего "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), не считают их неисправностями.

По поводу этих ошибок проектирования "Локхид Мартин" говорит офису F-35, что нынешнее состояние самолета соответствует спецификации проекта, а для исправления выявленных недостатков необходимо внести дополнительную цену в контракт по проекту.

Относительно еще 162 установленных ошибок в докладе отмечается, что недостатки сохраняются и "плановое исправление" не предусматривается. А это означает, что для устранения этих недостатков компаниям предложить нечего.

Ожидаются средства

Согласно докладу, для исправления 10 выявленных ошибок проектирования инженеры F-35 ждут будущих проектов модернизации самолета.

Для 273 недостатков были найдены решения, но вопрос о них остается открытым, поскольку, для того чтобы приступить к их исправлению, требуется или больше средств, или больше испытаний.

Последние несколько лет F-35 могут выполнять ограниченный набор задач

В ноябре прошлого года в докладе отдела эксплуатационных испытаний и оценки Министерства обороны США об F-35 сообщалось об обнаружении 873 дефектов, 576 из которых сохранились со стадии разработки самолета.

Самолет F-35, который разрабатывается более 20 лет, последние несколько лет может выполнять лишь ограниченный набор задач.

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
13.03.2020 15:53
Цитата
Yeni Akit (Турция): потрясшая США новость об F-35! Ровно 883...
Потрясающая? В каком смысле? Нам не продали F-35, ну и чёрт с ним, мы даже правильно сделали? )) Виноград зелен? )) Будем закупать Су-35, Су-57? )) О, тогда баттхёрт в вашингтонском обкоме просто зашкалит ) Хотя, продавать стране НАТО новейший Су-57 - это так себе решение. Су-35 ещё ладно - это уже прошлое поколение, как и С-400, на смену которому уже давно должен был поступить С-500.
-1
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