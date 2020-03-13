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Военное обозрение

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

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Источник изображения: topwar.ru

Выполнив серию учебно-боевых заданий в Черном море, ракетный катер «Прилуки», принадлежащий ВМС ВСУ, вернулся в Практическую гавань Одесского порта.

Об этом сообщает информационное агентство министерства обороны Украины.

Во время пятидневного похода экипаж выполнил множество корабельных боевых учений и тренировок, среди которых была экстренная подготовка катера к бою и походу, а также отработка действий расчетов при прохождении узких мест в сложных условиях.

Практические артиллерийские стрельбы пришлось отменить из-за трехбального шторма, от которого катер поместили в укрытии в районе Тендровской косы.

Неподалеку от косы экипаж провел учения по противодействию подводным диверсантам на незащищенном рейде. Моряки потренировались также бороться за живучесть во время морского перехода и стоянки. Возвращаясь с задания, команда катера получила информацию о каких-то вражеских самолетах, поэтому они отработали противовоздушную защиту при переходе морем.

Ракетный катер Р153 был построен в 1979 году на Средне-Невском заводе в Ленинграде. В 1996 году вошел в состав ВМС Украины и получил название «Прилуки».

В 2018 году на Николаевском судостроительном заводе провели доковый ремонт катера. Позже с него сняли пусковые контейнеры КТ-97М для противокорабельных ракет «Термит». И хотя сейчас на корабле нет основного вооружения, из-за которого он считается ракетным катером, существует вероятность, что его вскоре установят.

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Украина
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Военные учения
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