Модернизированный "Корнет" стал эффективным оружием против террористов

Алжирская армия стала первой из зарубежных вооруженных сил, принявших на вооружение российские самоходные ракетные комплексы "Корнет-ЭМ".

Algeria become the 1st country outside russia to receive KORNE-EM atgm system with enhanced range of 10 kilmtrs the system can launch 4 missiles against 2 different targets the vehicule can carry 16 kornet atgm pic.twitter.com/BPBGjOx0W4 — kimo dial (@kmldial70) March 8, 2020

Выполненные на шасси бронированного автомобиля ВПК-233136 "Тигр-М" они сейчас являются самыми мощными наземными противотанковыми средствами в сухопутных войсках данного государства.

В публикациях алжирских источников высоко оценивается мощь этих ПТРК и их хорошая мобильность.

Известно, что максимальная дальность применения достигает 10 000 метров, а бронепробиваемость - 1 300 миллиметров. Кроме кумулятивных имеются также варианты с фугасными и термобарическими боевыми частями.

Имеющееся прицельное оборудование позволяет применять оружие как днем, так и ночью, и кроме объектов, находящихся на земле, также поражать воздушные цели.

Напомним, что два года назад в Сирии в районе Идлиба был уничтожен автомобиль, в котором находились боевики одной из террористических группировок. Сообщалось, что в транспортное средство попала ракета, запущенная со стороны правительственных сил и пролетевшая более 7 000 м. Военные эксперты считают, что таким образом в реальных условиях прошла апробация данной версии "Корнета".

Алексей Брусилов