"Главкосмос" будет продвигать коммерческие пилотируемые полеты на российских кораблях с американской ILS

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Главкосмос" совместно с американской компанией International Launch Services, Inc. (ILS) будет заниматься развитием коммерческих пилотируемых программ с использованием российских космических кораблей "Союз", заявил в четверг генеральный директор "Главкосмоса".

"Перед нашей компанией с недавних пор поставлена задача по возобновлению коммерческих пилотируемых программ, в том числе совместно с ILS. Для "Главкосмоса" как для оператора внешнеэкономической деятельности госкорпорации "Роскосмос" это - естественная задача по взаимодействию с зарубежными контрагентами", - сказал Лоскутов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Он отметил, что "Главкосмос" имеет серьезный опыт участия в проектах, связанных с коммерческой пилотируемой космонавтикой.

Лоскутов напомнил, что одним из первых в мире коммерческих участников космического полета стал японский журналист Тоехиро Акияма. Его космический полет в декабре 1990 года на орбитальную станцию "Мир" выполнялся по контракту "Главкосмоса" с Токийской радиовещательной системой (TBS).

Ранее американское дочернее предприятие российского Центра Хруничева - ILS - сообщило, что госдепартамент США разрешил ей продвигать в США услуги по запуску ракет-носителей "Союз".

"ILS недавно получило разрешение от Госдепартамента США на продвижение услуг по коммерческим запускам ракет-носителей "Союз", - говорится в сообщении компании.

Кроме этого компания сможет продвигать услуги космического туризма.

В ILS также сообщили о том, что место директора компании заняла Тиффани Лурадур, ранее занимавшая должность президента по глобальным продажам в американской компании United Launch Alliance, предоставлявшей услуги космических пусков NASA и государственным ведомствам США.