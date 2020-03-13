Войти
Интерфакс-АВН

"Главкосмос" будет продвигать коммерческие пилотируемые полеты на российских кораблях с американской ILS

1641
0
0
Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Главкосмос" совместно с американской компанией International Launch Services, Inc. (ILS) будет заниматься развитием коммерческих пилотируемых программ с использованием российских космических кораблей "Союз", заявил в четверг генеральный директор "Главкосмоса".

"Перед нашей компанией с недавних пор поставлена задача по возобновлению коммерческих пилотируемых программ, в том числе совместно с ILS. Для "Главкосмоса" как для оператора внешнеэкономической деятельности госкорпорации "Роскосмос" это - естественная задача по взаимодействию с зарубежными контрагентами", - сказал Лоскутов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Он отметил, что "Главкосмос" имеет серьезный опыт участия в проектах, связанных с коммерческой пилотируемой космонавтикой.

Лоскутов напомнил, что одним из первых в мире коммерческих участников космического полета стал японский журналист Тоехиро Акияма. Его космический полет в декабре 1990 года на орбитальную станцию "Мир" выполнялся по контракту "Главкосмоса" с Токийской радиовещательной системой (TBS).

Ранее американское дочернее предприятие российского Центра Хруничева - ILS - сообщило, что госдепартамент США разрешил ей продвигать в США услуги по запуску ракет-носителей "Союз".

"ILS недавно получило разрешение от Госдепартамента США на продвижение услуг по коммерческим запускам ракет-носителей "Союз", - говорится в сообщении компании.

Кроме этого компания сможет продвигать услуги космического туризма.

В ILS также сообщили о том, что место директора компании заняла Тиффани Лурадур, ранее занимавшая должность президента по глобальным продажам в американской компании United Launch Alliance, предоставлявшей услуги космических пусков NASA и государственным ведомствам США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
NASA
ULA
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
29.07.2019
Сбой компьютера: в Японии ракета упала в океан
15.03.2019
Не прощай их, Юра
17.05.2018
США передадут России управление МКС
14.02.2018
Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы