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Военное обозрение

Израиль продемонстрировал новые лазерные системы ПВО-ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

В Израиле завершена разработка трех новых лазерных систем, предназначенных для противоракетной и противовоздушной обороны. В этом году начнутся их полевые испытания.

Работу над созданием этой техники ведет Управление по разработке вооружений (МАПАТ), входящее в структуру израильского оборонного ведомства, при участии компаний «Рафаэль» и «Эльбит». В новинки уже вложены десятки, а то и сотни миллионов долларов.

Всего создано три системы, каждая из которых включает в себя электрический лазер, обладающий мощностью до 100 кВт.

Первая система предназначена для наземного базирования и послужит дополнением к «Железному куполу». Она гораздо дешевле этой ПРО, но неэффективна при плохой погоде. Ее основная задача заключается в изменении «экономики войны», чтобы стоимость перехвата была значительно ниже запущенной ракеты.

Именно с этой системы летом 2020 года начнут полевые испытания, которые затем продолжат в боевой обстановке в секторе Газа, возможно, уже в конце текущего года. Другие две системы начнут испытывать позже.

Вторая система будет устанавливаться на грузовики или БТР. Она в качестве системы ПВО-ПРО будет защищать наземные подразделения от обстрелов в радиусе 3-4 километров.

Третьей системой оснастят тяжелые транспортные самолеты Hercules. Она займется перехватами ракет выше линии облаков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
C-130
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
13.03.2020 16:55
1:33 - где они видели, чтобы ПТУР так летал? Он же по спирали летит.
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