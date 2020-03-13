Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас

Назначен новый начальник Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота – полковник Сергей Саушкин.

Это один из лучших асов ВМФ РФ, имеющий как огромную летную практику, так и опыт руководства авиационными соединениями. На счету полковника Саушкина более 120 посадок на палубы кораблей в разных условиях, несколько боевых служб в различных районах Мирового океана. Он освоил 10 типов самолетов. Награжден орденами Мужества и «За морские заслуги», несколькими медалями.

Сергей Алексеевич Саушкин родился в 1973 году. Вырос в подмосковной Дубне, там окончил школу. Поступил Качинское высшее военное авиационное училище имени А.Ф. Мясникова. После окончания ВВАУ в 1996 году попал служить в корабельный авиационный истребительный полк Северного флота. Там прошел должности старшего летчика, командира отряда, замкомэска, командира эскадрильи, замкомполка по летной подготовке. Затем служба в Морской авиации Балтийского флота, где офицер командовал 72-й авиабазой. Участвовал в формировании 132-й смешанной авиадивизии Морской авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Прежний начальник МА и ПВО ЧФ полковник Сергей Боднарук возглавил учебный центр морской авиации в Ейске.

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)