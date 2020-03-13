Войти
Военно-промышленный курьер

Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас

1996
4
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Назначен новый начальник Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота – полковник Сергей Саушкин.

Это один из лучших асов ВМФ РФ, имеющий как огромную летную практику, так и опыт руководства авиационными соединениями. На счету полковника Саушкина более 120 посадок на палубы кораблей в разных условиях, несколько боевых служб в различных районах Мирового океана. Он освоил 10 типов самолетов. Награжден орденами Мужества и «За морские заслуги», несколькими медалями.

Сергей Алексеевич Саушкин родился в 1973 году. Вырос в подмосковной Дубне, там окончил школу. Поступил Качинское высшее военное авиационное училище имени А.Ф. Мясникова. После окончания ВВАУ в 1996 году попал служить в корабельный авиационный истребительный полк Северного флота. Там прошел должности старшего летчика, командира отряда, замкомэска, командира эскадрильи, замкомполка по летной подготовке. Затем служба в Морской авиации Балтийского флота, где офицер командовал 72-й авиабазой. Участвовал в формировании 132-й смешанной авиадивизии Морской авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Прежний начальник МА и ПВО ЧФ полковник Сергей Боднарук возглавил учебный центр морской авиации в Ейске.

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
СФ
ЧФ
Похожие новости
24.06.2019
Найдут на дне: катера оснастили системой распознавания диверсантов
17.12.2018
Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388Н3 введен в состав Балтийского флота
31.10.2017
Под Андреевским флагом
15.01.2014
Каким быть нашему флоту
24.06.2013
Субмарина «Воронеж» подала сигнал SOS
28.01.2013
Всей мощью флота
4 комментария
№1
13.03.2020 23:59
Нынешняя морская авиация - жалкие огрызки былого могущества...
Взять для оценки любую составляющую МА(истребительную, противолодочную, патрульную, поисково-спасательную, палубную...) и везде разруха.
Авиапарк на 70-100% наследие СССР, немного подремонтированные и слегка модернизированные машины.
Ракетоносные полки на Ту-22 ликвидированы,
палубную авиацию на время ремонта Кузнецова нужно было приписать к двум полигонам в Саках и Ейске, но в связи с отсутствием истребителейдля прикрытия баз СФ палубная авиация так и "пасется" на СФ.
0
Сообщить
№2
14.03.2020 13:20
Делал коротенькую подборку по ПЛА. Средства поиска. Кому интересно.
http://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2247
0
Сообщить
№3
14.03.2020 13:22
Цитата, штурм сообщ. №1
СФ палубная авиация так и "пасется" на СФ

Есть статья о БГ палубников.
В перемешку с брехней
  https://shoehanger.livejournal.com/685404.html
0
Сообщить
№4
14.03.2020 15:28
Разнесло аса на полковничих харчах.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы