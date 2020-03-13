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Военно-промышленный курьер

Трампу не дают повоевать с аятоллами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Нижняя палата Конгресса США, вслед за Сенатом, приняла резолюцию, которая ограничивает возможности президента Дональда Трампа инициировать и вести военные действия против Ирана.

«В результате голосования в Палате представителей, которое разделило законодателей в основном по партийной линии (227 против 186), была одобрена резолюция, которая предписывает президенту «прекратить применение вооруженных сил США для военных действий против Ирана, пока не получит специального разрешения Конгресса», – сообщает The Hill. Показательно, отмечает издание, что кроме демократов документ поддержали шестеро республиканцев.

В Сенате аналогичная резолюция получила одобрение в феврале. За нее проголосовали 55 сенаторов, против – 45. При этом инициативу демократов поддержали восемь однопартийцев Трампа. Документ уже направлен в Белый дом. Ожидается, что президент США применит право вето, которое законодатели не смогут преодолеть.

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Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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